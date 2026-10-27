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Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem

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Časté noční vstávání na toaletu nebo slabší proud moči bývají pro řadu starších mužů nepříjemnou součástí života. Vědci ale stále úplně nerozumějí tomu, proč se prostata zvětšuje především v oblasti kolem močové trubice. Výzkumníci z Johns Hopkins nyní našli zvláštní skupinu buněk, která by tuto záhadu mohla částečně vysvětlit.
Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem

Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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