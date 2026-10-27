Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem

Malá žláza s velkým dopadem na pohodlí
Prostata je žláza umístěná pod močovým měchýřem a obklopuje začátek močové trubice. S věkem se u mnoha mužů zvětšuje. Nezhoubné zvětšení prostaty, odborně benigní hyperplazie prostaty, může močovou trubici utlačovat. Výsledkem je slabší proud moči, častější návštěvy toalety nebo pocit, že močový měchýř zůstává neúplně vyprázdněný.
Překvapivé je, že růst není rovnoměrný. Problém typicky vzniká v takzvané přechodové zóně kolem močové trubice. Vědci dlouho zkoumali hormonální změny, zánětlivé procesy a celkový buněčný růst, ale přesný důvod této místní „specializace“ zůstával nejasný.
Téměř 130 tisíc buněk pod drobnohledem
Tým Johns Hopkins Medicine analyzoval nezhoubné vzorky prostatické tkáně od deseti mužů, kteří podstoupili operaci kvůli lokalizovanému nádoru prostaty. Pomocí metody zkoumající aktivitu genů v jednotlivých buňkách se vědci podívali na téměř 130 tisíc buněk z několika oblastí žlázy.
Objevili podtyp takzvaných bazálních buněk s vysokou aktivitou genu WIF1. Tyto buňky byly výrazně zastoupené právě v přechodové zóně a ve tkáních s nezhoubným zvětšením prostaty. Naopak v jiných oblastech se vyskytovaly mnohem méně.
Podezřelé buňky ještě nejsou usvědčené
Buňky WIF1+ mají molekulární vlastnosti naznačující, že se podílejí na komunikaci s okolními buňkami a na přestavbě tkáně. Mohly by tedy pomáhat vytvářet prostředí, ve kterém se prostata postupně zvětšuje. Výzkumníci ale zdůrazňují, že jde o možný mechanismus, nikoli definitivně prokázanou příčinu.
Studie je také relativně malá a založená převážně na analýze tkáně. Aby se potvrdilo, že právě tyto buňky růst prostaty skutečně vyvolávají, bude potřeba další funkční výzkum. Zjištění zatím neznamená nový lék ani důvod měnit zavedenou léčbu.
Co by objev mohl změnit
Pokud se role buněk potvrdí, mohly by se stát cílem přesnějších léků. Ty by teoreticky mohly ovlivňovat konkrétní buněčné procesy, místo aby se soustředily jen na následky zvětšení žlázy. To je zatím výhled do budoucna, nikoli dostupná léčebná metoda.
Pro muže s obtížemi je nejdůležitější něco jiného: přetrvávající změny močení stojí za konzultaci s lékařem. Ne každé obtížné močení způsobuje zvětšená prostata a správné vyšetření pomůže odlišit různé příčiny. Nová studie zatím především ukazuje, jak mnoho detailů se stále skrývá v orgánu, který lékaři zkoumají už velmi dlouho.
Zdravotní upozornění: Text má pouze informační charakter a nenahrazuje vyšetření ani individuální doporučení lékaře. Nové či přetrvávající obtíže s močením konzultujte s praktickým lékařem nebo urologem; při nemožnosti se vymočit vyhledejte neodkladnou pomoc.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Johns Hopkins Medicine – Newly identified prostate cell type [2], The Journal of Pathology – Primary study DOI [3], ScienceAlert – Report on prostate research [4], img ai generated