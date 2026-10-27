Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla. Netuší, že jim hrozí pokuta 10 tisíc korun

Předmětem kontroly proto není pouze přítomnost značky zákaz vjezdu. Úřad posuzuje, zda šlo o les podle zákona a zda měl řidič souhlas vlastníka nebo se na jeho činnost vztahovala zákonná výjimka. Ani otevřená závora či dobře sjízdný povrch samy neprokazují, že je místo určeno pro běžné parkování návštěvníků.
Lesní cesta může být součástí lesa
Lesní zákon pracuje také s pozemky určenými k plnění funkcí lesa. Mezi ně mohou patřit i lesní cesty, přestože na jejich povrchu žádné stromy nerostou. Rozhodnutí, zda lze na konkrétní místo zajet, proto nelze založit jen na pohledu z okna auta nebo na tom, že se po cestě občas pohybuje jiný vůz.
Současně neplatí opačná zkratka, že každá silnice mezi stromy automaticky podléhá tomuto zákazu. Běžná veřejná komunikace v blízkosti lesa může mít jiný právní režim. V pochybnostech je nutné ověřit konkrétní pozemek a komunikaci, případně se obrátit na vlastníka nebo příslušný úřad. Samotná mapa v telefonu nemusí takové rozlišení spolehlivě vysvětlit.
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Výjimku nevytváří prázdné místo u kraje
Vlastník lesa může ze zákazu vjezdu a stání povolit výjimku. Samostatně existuje zákonný režim činností prováděných při hospodaření v lese. To vysvětluje, proč po cestě může legálně projet lesnická technika, aniž by stejné oprávnění získal houbař v osobním autě. Povolení je vhodné mít pro případ kontroly doložitelné.
V chráněné krajinné oblasti mohou vedle lesního zákona působit další omezení. Agentura ochrany přírody upozorňuje, že je nutné posoudit i pravidla ochrany přírody; souhlas vlastníka lesa nemusí sám vyřešit všechny potřebné výjimky. Místo vyhrazené pro návštěvníky a běžná lesní odbočka proto nejsou zaměnitelné možnosti.
Pokuta je horní hranice, ne ceník každé návštěvy
Zákonná částka 10 tisíc korun představuje maximum pro příslušný přestupek fyzické osoby. Konkrétní postih se odvíjí od zjištěných okolností a příslušné řízení vede orgán státní správy lesů. Lesní stráž má rovněž zákonná kontrolní oprávnění. Není proto správné předpokládat, že bez dopravní značky nemůže nikdo porušení řešit.
Nesprávně odstavené vozidlo může navíc překážet odvozu dřeva nebo zásahu. Odsunutí auta o několik metrů stranou do porostu ale nezákonné stání nevyřeší. Pro cestu za houbami má význam vybrat skutečně určené parkoviště nebo místo mimo les, kde současně nebrání stání pravidla silničního provozu.
zakonyprolidi.cz, litovelskepomoravi.aopk.gov.cz