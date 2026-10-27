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Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla. Netuší, že jim hrozí pokuta 10 tisíc korun

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Dennívýzva
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Na lesní cestě může být vjezd a stání motorových vozidel zakázáno i bez dopravní značky. Zákaz vyplývá přímo z lesního zákona, nikoli až z připevněné cedule. Za porušení může fyzická osoba při obecném užívání lesa dostat pokutu až 10 tisíc korun. Právo vyrazit do lesa na houby samo o sobě neopravňuje dojet autem až mezi stromy.
Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla.

Češi velmi často vyrážejí na houby a nedodržují základní pravidla.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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