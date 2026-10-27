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Show Jana Krause: Jitka Čvančarová se přizná k obsedantnímu chování a dorazí i Mikuláš Křen ze Samotářů

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Úterní díl oblíbené Show Jana Krause přivítá herečku a zpěvačku Jitku Čvančarovou. Spolu s ní usedne na pohovku herec ze Samotářů Mikuláš Křen.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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