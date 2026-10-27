Show Jana Krause: Jitka Čvančarová se přizná k obsedantnímu chování a dorazí i Mikuláš Křen ze Samotářů

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Úterní večer na obrazovkách televize Prima nabídne další díl oblíbené Show Jana Krause. Moderátor tentokrát vyzpovídá herečku Jitku Čvančarovou, která se vrací k hudbě, i někdejší hvězdu filmu Samotáři Mikuláše Křena. Sestavu hostů doplní podnikatel Jiří Pecina s vizí moderní medicíny. Jitka Čvančarová chystá hudební desku
Herečka, zpěvačka a režisérka Jitka Čvančarová se v současnosti těší z velkého zájmu o divadelní představení Vlaštovka ve Studiu DVA, které je vyprodané na půl roku dopředu. Vedle divadla se však po letech vrací i ke svým hudebním začátkům a připravuje vydání první desky. Během natáčení pořadu dokonce nabídla moderátorovi, že ho její synové naučí zpívat tradiční halekačku.
Do studia dorazila v novém tričku z charitativní kolekce Na dotek, které si úmyslně oblékla naruby. Podle svých slov chtěla vyvolat pozornost okolí a získat příležitost mluvit o nadaci DEBRA, se kterou spolupracuje už dvacet let.
Během rozhovoru se herečka také nečekaně pustila do urovnávání věcí na stole Jana Krause s odůvodněním, že to jako stavařka zkrátka jinak nesnese. „Jsem z podstaty svobodomyslná, ale ty pravé úhly miluju. Kromě toho jsem obsedantní na mytí rukou,“ vysvětlila herečka své pečlivé zvyky.
Mikuláš Křen přežil s minimálním rozpočtem
Dalším hostem na pohovce bude Mikuláš Křen, kterého si filmoví fanoušci pamatují především ze snímku Samotáři. Jan Kraus si hned v úvodu neodpustil poznámku k hercovu dřívějšímu vzhledu a podotkl, že dnes už zapadl mezi běžné lidi. Křen z hereckého prostředí totiž na delší čas zmizel a začal se naplno věnovat byznysu.
Značný ohlas vzbudil jeho popis drsného cestovatelského zážitku. „V Americe jsem byl sedm měsíců za jeden dolar denně. To byl náš rozpočet a dokázali jsme to,“ popsal tehdejší tvrdé podmínky. Nakonec se však k herectví znovu vrátil, k čemuž přispěl i fakt, že pochází z filmařské rodiny. Rád přitom vzpomíná na devadesátá léta, kdy natáčel například reklamu s Jiřím Bartoškou.
Aplikace Jiřího Peciny najde i chybějící léky
Trojici hostů uzavírá propagátor telemedicíny Jiří Pecina, jehož pracovní začátky sahají od opravování jízdních kol až k prodeji aut. Původně měl v plánu odejít už ve třiceti letech do důchodu. „Prodal jsem firmu, ale najednou jsem byl nic,“ zhodnotil zpětně své pocity z tehdejšího rozhodnutí. Následně strávil téměř jednadvacet let částečně ve Spojených státech.
K myšlence medicínské aplikace ho přivedla osobní zkušenost z Česka. Při běžném odstraňování nosních mandlí musel vyplňovat obrovské množství papírů a zjistil, že digitální přenos dat mezi lékaři běžně nefunguje. Vybudoval proto aplikaci, která dnes působí v šestnácti zemích.
Pacienti se v ní spojí přímo s lékařem, který buď sám určí diagnózu, nebo je odkáže na pohotovost. Systém navíc pomáhá najít dostupné léky v lékárnách, což se osvědčilo zejména při výpadcích dodávek některých druhů antibiotik.
Show Jana Krause sledujte v úterý 20. října večer na
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