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Tři rozvody, dluhy a mrtvice. Jan Nedvěd z pódia učil lidi o lásce, vlastní děti mu přály smrt

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Dennívýzva
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Písničkář, jehož melodie zná celé Česko, oslavil loni osmdesátiny v ústraní. Za kulisami trampských hitů se skrývá příběh plný rozvodů, milionových dluhů a rodinné nenávisti.
Jan Nedvěd

Jan Nedvěd

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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