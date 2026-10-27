Tři rozvody, dluhy a mrtvice. Jan Nedvěd z pódia učil lidi o lásce, vlastní děti mu přály smrt

„Mějme se rádi,“ říkával Jan Nedvěd mezi písněmi šedesáti tisícům lidí na stadionu. Mluvil o lásce, slušnosti, odpuštění. VIPŽivot připomíná, že tehdy publikum vstávalo, tleskalo, zpívalo refrény, které zná od dětství. Jenže doma, za zavřenými dveřmi, se odehrával jiný příběh. Tři manželství se rozpadla. Dcera mu podle jeho vlastních slov psala „Chcípni, zrůdo!“ Syn veřejně řekl, že otec odmítl přijít na jeho svatbu. A přesto, v roce 2027 se v pražské O2 areně chystají dva vyprodané koncerty na jeho počest. Odkaz bratří Nedvědů zraje, i když osobní mýtus jejich autora se dávno rozpadl. Mrtvice, která zastavila všechno
V únoru 1998 postihl Jana Nedvěda mozkový infarkt. Přestal se hýbat. Učil se znovu fungovat, znovu chodit, znovu myslet na hudbu. Vyřadilo ho to z práce na víc než dva roky.
Načasování nemohlo být horší, krátce předtím si na leasing pořídil auta, vybavení nahrávacího studia a další věci za miliony korun. Splátky běžely dál, příjmy ne.
Zatímco on marodil, bratr František prodal tři sta tisíc desek. Jan to později formuloval natvrdo: cítil bolest i rezignaci, ale nedokázal se na bratra trvale zlobit. Finančně ho z nejhoršího podle jeho slov vytáhla až smlouva s Universalem.
V roce 2002 ale stále dlužil přes čtyři miliony korun a měsíční závazky se blížily dvěma stům tisíc. Ještě v roce 2014 mluvil o strachu z exekuce, rozprodával majetek a chalupu přepsal na čtvrtou manželku Pavlínu. Zdroj fotografie: Nextfoto Rozvody a děti, které přestaly volat
Po třech rozvodech se v roce 2012 znovu oženil s o dost mladší Pavlínou. O příčinách rozpadů existuje hlavně jeho vlastní verze: partnerkám prý šlo o slávu a peníze, hudba měla vždycky přednost. Syn Jan mladší ale veřejně popsal něco jiného:
otcovy nevěry, dlouhodobou nepřítomnost a rozpor mezi tím, co kázal na pódiu, a tím, jak se choval doma. Nejtvrdší rána přišla kolem roku 2004. Nedvěd tehdy Blesku tvrdil, že mu dcera Alena psala „Chcípni, zrůdo!“ Spouštěčem byl majetkový spor.
Během těžké nemoci se majetek přepsal na děti, on po nich později chtěl peníze zpět, aby zaplatil dluhy, a konflikt eskaloval i kolem nahrávacího studia. V červnu 2013 se rodina rozhádala definitivně. Syn přestal komunikovat.
K prolomení ticha došlo až během covidu, přes sérii e-mailů a rodinné zprostředkování před zlatou svatbou strýce Františka a jeho ženy Marie v červnu 2021. Úplné a bezvýhradné usmíření ale doložené není. Spíš občasný, opatrný kontakt. Kazatel, který vlastní kázání nedodržoval
Kontrast je tak ostrý, že by působil nevěrohodně, kdyby nebyl podložený z obou stran. Na pódiu Nedvěd stavěl na morálním apelu, mezi písněmi mluvil o lásce, přátelství, rodině. Syn to v rozhovoru pro
Seznam Médium pojmenoval jako pokrytectví: otec odmítl přijít na svatbu vlastního syna, ale šedesáti tisícům cizích lidí vyprávěl o tom, jak je důležité mít se rádi. Podle nás je nejpřesnější čtení takové, že písně a promluvy fungovaly spíš jako ideál, k němuž se Nedvěd vztahoval, ne jako popis vlastního života. Jenže právě proto ten rozpor tak bolí, ne proto, že by lhal, ale proto, že věděl, jak by to mělo vypadat, a nedokázal to žít.
Jan Nedvěd oslavil osmdesátiny 24. září. Ne na pódiu, v ústraní, na chatě u Sázavy, s Pavlínou po boku. Synovec František tehdy potvrdil, že s ním v kontaktu je, ale odmítl rozebírat jeho zdravotní stav. O případném návratu na pódia řekl jediné: to musí být čistě Janovo rozhodnutí. Mezitím
jeho repertoár žije dál, a možná silněji než kdykoliv předtím. Projekt Nedvědi 27 v O2 areně má dva termíny, 14. a 15. května 2027. První se vyprodal, přidal se druhý. Na pódiu mají stát Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, syn Honza mladší, synovec Vojta a hosté. Jan starší v oficiálním sestavě na Ticketmasteru uveden není. Syn v červnu 2026 mluvil jen o naději: „Pokud zdraví dovolí.“
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová