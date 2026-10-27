Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Řidič narazil u zoo do zdi přímo před zraky strážníka. Pak začal šílet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plné ruce práce měl strážník s řidičem, který u zoologické zahrady zarazil do zdi domu. Otřesenému muži nejdřív pomohl z auta, když ale začal vyvádět, musel ho uklidnit. Příčinu chování pak odhalil test na drogy.
Řidič narazil u zoo do zdi přímo před zraky strážníka. Pak začal šílet

Řidič narazil u zoo do zdi přímo před zraky strážníka. Pak začal šílet

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:28

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Lidé sepsali petici proti koalici v Praze 8, sešli se i na demonstraci
Lidé sepsali petici proti koalici v Praze 8, sešli se i na demonstraci
Vyšetřování útoku v Klánovickém lese se komplikuje. Policisté zvažují plošný test DNA
Vyšetřování útoku v Klánovickém lese se komplikuje. Policisté zvažují plošný test DNA

Pražští kriminalisté stále pátrají po muži, který měl v Klánovickém lese napadnout a surově zmlátit běžce....

Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce
Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce

Zástupci vítězného STAN, druhého Spolu a třetí Prahy sobě jednali o možné koalici ve vedení Prahy....

Rihanna vs. Scheinherr. Drama kolem zneužití písně skončilo, k soudu ani nedošlo
Rihanna vs. Scheinherr. Drama kolem zneužití písně skončilo, k soudu ani nedošlo

Praha sobě na sebe v před volbami upozornila klipem, který se podle vydavatelů až moc inspiroval slavnou...

Muž napadl v podchodu nemocnou seniorku, ze zad jí strhl batoh a utekl
Muž napadl v podchodu nemocnou seniorku, ze zad jí strhl batoh a utekl

Pražští kriminalisté žádají o pomoc po násilníkovi, který v Praze zaútočil na seniorku a okradl ji. Ze zad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.