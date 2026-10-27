Dejte do skříně s ručníky 1 kostku mýdla: Proč to dělají hotelové pokojské a k čemu to je

Otevřete skříň a místo pachu uzavřeného prostoru vás přivítá vůně, jakou si člověk pamatuje z dobrého hotelu. Postarat se o ni může věc, kterou má doma skoro každý a která většinou jen leží v zásobě někde v koupelně.
Trik starší než hotelové pokoje
Rada s mýdlem mezi ručníky se dnes šíří jako vychytávka hotelového personálu. Doma ale tenhle zvyk drží hlavně babičky, které takhle provoňovaly prádlo dlouho předtím, než se trik dostal na internet. Před několika lety tip oživila i jedna uživatelka TikToku, které ho prozradila právě babička, když jí ukázala mýdlo schované v zásuvce s oblečením.
Princip je prostý. Kostka tuhého mýdla pomalu uvolňuje parfém do vzduchu v uzavřené skříni a látky kolem si ho postupně berou. Ručníky pak voní už ve chvíli, kdy je vytáhnete z police, a vůni si přenesou až do koupelny.
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Aby trik fungoval, musí mít vůně kudy unikat. Mýdlo zatavené ve fólii ji drží uvnitř a ve skříni tak nic neprovoní. Papírový přebal vůni nebrání. Občas se pod ním ale skrývá ještě průhledná fólie, kterou je potřeba z kostky stáhnout. Papír pak klidně vraťte zpátky, protože kostku chrání před prachem.
Druhou možností je vložit mýdlo do malého látkového pytlíčku. Vůni propustí a kostka se přitom nedotýká přímo ručníků. Poslouží třeba plátěný sáček po levandulových bylinkách nebo čistý kapesník svázaný stužkou.
Co s obalem udělat, shrnuje přehled:
Jak je mýdlo zabalené Co udělat Fólie nebo igelit Sundat, jinak vůně neunikne Papírový obal Ponechat, případnou fólii pod papírem odstranit Látkový pytlíček Vložit kostku dovnitř, vůni propustí Přečtěte si také: Tenhle kastrůlek s kytičkami stál v ČSSR pár korun. Dnes za něj sběratelé ze zahraničí dají i 900 Kč
Samotné umístění je jednoduché. Kostku stačí zasunout mezi naskládané ručníky nebo ji položit do rohu police s ložním prádlem.
Za pár dní voní, po týdnu slábne
Redaktorka amerického webu Tom’s Guide trik vyzkoušela ve vlastní skříni. Výsledek se dostavil během prvních dvou dnů, kdy skříň při každém otevření příjemně zavoněla. Zhruba po týdnu efekt ustupoval, a tak autorka pro další pokus zvažuje levanduli, jejíž vůně je podle ní podstatně silnější.
Vyplatí se tedy vybírat mýdla s intenzivní vůní a počítat s tím, že je čas od času vyměníte. Kostka, která ve skříni vyčichne, se pořád hodí k umyvadlu.
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Pozor také na kombinace. Výrobci upozorňují, že výrazně vonící kostky uložené vedle sebe se postupně ovlivňují a jedna vůně přechází do druhé. Do jedné skříně proto dejte jen jednu vůni, ať se mezi ručníky neusadí nečekaná směs.
Zatuchlinu mýdlo jen přebije
Pokud skříň s ručníky páchne zatuchlinou, kostka mýdla příčinu neodstraní. Takový zápach obvykle vzniká z vlhkosti, která nemá kudy odejít, případně ze skryté plísně. Vůně ho překryje jen na čas.
Proti vlhkosti ve skříni proto pomůže několik zásad:
Ručníky ukládejte až úplně suché. Stačí složit froté, ve kterém ještě zůstala vlhkost, a z police brzy táhne zatuchlina. V horším případě se v záhybech objeví plíseň. Police nepřecpávejte, protože mezi ručníky musí proudit vzduch. Dvířka skříně občas nechte chvíli otevřená, ať se vzduch uvnitř vymění. Přečtěte si také: Tenhle popelník z ČSSR chtějí sběratelé z Rakouska i Polska, za pěkný kus nabízejí až 5 900 Kč
Teprve do suché a provětrané skříně má smysl přidat voňavou kostku.
Do skříně patří jen úplně suché ručníky, jinak z police brzy začne táhnout zatuchlina. Ilustrační foto. Zdroj: Ivett M / Unsplash. Zásoba mýdel tu má své místo
Trik má ještě jednu výhodu, o které se tolik nemluví. Výrobci mýdel radí skladovat náhradní kostky mimo vlhkou koupelnu a skříň s prádlem k tomu výslovně doporučují. Nerozbalené mýdlo si podle nich drží kvalitu zhruba dva až tři roky, potom pomalu slábne jeho vůně i pěna.
Kdo kupuje mýdla do zásoby, může je rovnou uložit k ručníkům. Neotevřená balení počkají v suchu na svou chvíli a jedna rozbalená kostka mezitím provoní celou polici.
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