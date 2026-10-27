Ve středu ve 20:00 zatají Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejlepší dílo filmové historie. Na ČSFD má 95 %

Některé příběhy nevzniknou v záři reflektorů, ale v tichu. Tenhle začíná za chladnými zdmi obávaného nápravného zařízení, kde platí jen nepsaná pravidla krutosti, systémové korupce a rezignace na lidskou důstojnost.
Mladý bankéř tu dostal doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Verdikt rázně odmítá a svou vinu popírá od první chvíle.
Uprostřed zdánlivě nekonečné beznaděje ale vzniká nečekané přátelství s mužem, který ve vězení strávil většinu života. A pod povrchem tiché každodenní rutiny se začíná spřádat plán, na který čekají roky.
Vykoupení z věznice Shawshank: drama, které kina přehlédla
Je to Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption) v režii Franka Darabonta. Bankéře Andyho Dufresnea hraje Tim Robbins a jeho přítele, doživotně odsouzeného Ellise Boyda „Reda“ Reddinga, ztvárnil Morgan Freeman.
Ve vedlejších rolích se objevili Bob Gunton jako chladný ředitel Norton, William Sadler a Clancy Brown. Nejde o útěk plný výbuchů, ale o partii trpělivosti, naděje a odhodlání, která přinese zvraty i šanci na osobní osvobození.
Čokoládový sirup, Mozart a šek za 5 000 dolarů
Slavná scéna, v níž Andy zamkne dozorce na toaletě a pustí do vězeňského rozhlasu Mozartovu Figarovu svatbu, nebyla v původním scénáři. S nápadem přišel až během natáčení sám Tim Robbins.
Kanalizační potrubí plné odpudivých splašků, kterým se Andy plazí ke svobodě, bylo ve skutečnosti namíchané ze čokoládového sirupu, vody a dřevěných pilin. Tvůrci natáčeli v opuštěné věznici v Ohiu (Ohio State Reformatory), a vytvořili tak mrazivě autentickou dobovou výpravu.
Rozpočet 25 milionů dolarů z roku 1994 odpovídá dnes zhruba 52 milionům dolarů. Za tolik dnes studia často točí spíš konverzační dramata.
Spisovatel Stephen King prodal práva na povídku Rita Hayworth a vykoupení z věznice Shawshank tehdy začínajícímu Darabontovi za symbolických 5 000 dolarů. Šek pak nikdy neproměnil. Po letech ho nechal zarámovat a poslal režisérovi se vzkazem: „Kdybys někdy potřeboval peníze na kauci. S láskou, Steve.“
Od propadáku k žebříčkovému králi
V kinech film vydělal jen 28,3 milionu dolarů, tedy sotva víc než stál. Sedm nominací na Oscara, včetně kategorií Nejlepší film, Nejlepší mužský herecký výkon pro Morgana Freemana a Nejlepší adaptovaný scénář, nepřineslo ani jednu sošku. Přidaly se dvě nominace na Zlatý glóbus.
Rok 1994 byl prostě nemilosrdný. Soupeřily s ním Forrest Gump a Pulp Fiction: Historky z podsvětí.
Skutečným hitem se snímek stal až díky půjčovnám VHS, prodejům DVD a nespočetným televizním reprízám. Dnes má na ČSFD 95 % a trůní na čele žebříčku nejlepších filmů historie.
Kdy se podívat
Film o naději, která je silnější než mříže, odvysílá stanice Nova Cinema ve středu 28. října 2026 ve 20:00. Se stopáží 142 minut poběží až do 23:05.
Patří Vykoupení z věznice Shawshank i na váš osobní vrchol? A kdy jste ho viděli poprvé? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: csfd.cz, mentalfloss.com, screenrant.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá