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Ve středu ve 20:00 zatají Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejlepší dílo filmové historie. Na ČSFD má 95 %

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Rozpočet 25 milionů dolarů, kanalizace plná umělých splašků a scéna, která vůbec nebyla ve scénáři. Tenhle snímek v kinech zklamal, a přesto dnes vládne žebříčkům.
Ve středu ve 20:00 zatají Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejlepší dílo filmové historie. Na ČSFD má 95 %

Ve středu ve 20:00 zatají Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejlepší dílo filmové historie. Na ČSFD má 95 %

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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