Tvrdý faul ho vyřadil ze hry. O tři dny později Flagg nasázel Miami 29 bodů a rozhodl koncovkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tvrdý faul ho vyřadil ze hry. O tři dny později Flagg nasázel Miami 29 bodů a rozhodl koncovku
Článek byl publikován 27.10.2026 10:15
Když Bayern Mnichov v létě 2023 zaplatil Tottenhamu za třicetiletého Harryho Kanea přibližně 100 milionů...
Noc v NHL patřila nečekaným příběhům. Český brankář Michal Postava při svém prvním startu v soutěži pomohl...
Lorenzo Musetti byl v sobotu v Lyonu čtyřikrát jediný míč od toho, aby pro něj turnaj skončil. Proti Flaviu...
Ještě před rokem patřil Quinn Hughes k největším symbolům Vancouveru. V neděli se do Rogers Areny vrátil...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Nejprve první ligový gól v nové sezoně, poté omluva. Álvarez si sypal popel na hlavu za touhu v létě odejít
- Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla
- Postava vychytal Edmonton a v nájezdech smazal McDavida. Český nováček při debutu v NHL předvedl 25 zákroků
- Zápas na Clashi skončil v prvním kole zlomeninou nohy. Žralok popsal, jak prožíval chvíle po zranění soupeře