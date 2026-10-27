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Láska, miliony a krutý vyhazov: Majitel Dermacolu vyrazil manželku z firmy, ta mluví o osobním vyřizování účtů!

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Jedna z nejvýraznějších tváří značky Dermacol Věra Komárová končí jako marketingová ředitelka. Dle svých slov dostala výpověď po 24 letech od svého manžela a jediného majitele firmy Vladimíra Komára. Komárová to oznámila zaměstnancům v emailu a její manžel tvrdí, že se jedná o čistě byznysovou záležitost, do které nejsou promítány jejich soukromé věci.
Za vyhazovem stojí Vladimír Komár.

Za vyhazovem stojí Vladimír Komár.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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