Láska, miliony a krutý vyhazov: Majitel Dermacolu vyrazil manželku z firmy, ta mluví o osobním vyřizování účtů!

Věra Komárová jako marketingová ředitelka Dermacolu končí. Věra Komárová tento krok nečekala. Věra Komárová a Iva Kubelková na Dermacol Day. Věra Komárová ve firmě působila 24 let. Věra Komárová a manžel Vladimír Komár. Za vyhazovem stojí Vladimír Komár. Věra tvrdí, že za vyhazovem jsou osobní věcí. To Komár odmítá. Věra Komárová neskrývá pohoršení. Věra Komárová a Eva Decastelo. Věra Komárová a Eva Perkausová. Věra Komárová se bude snažit o dohodu. Věra Komárová a zpěvačka Tereza Mašková.
Jedna z nejvýraznějších tváří značky Dermacol Věra Komárová končí jako marketingová ředitelka. Dle svých slov dostala výpověď po 24 letech od svého manžela a jediného majitele firmy Vladimíra Komára. Komárová to oznámila zaměstnancům v emailu a její manžel tvrdí, že se jedná o čistě byznysovou záležitost, do které nejsou promítány jejich soukromé věci.
Nečekaný vyhazov
Marketingová ředitelka kosmetické společnosti Dermacol Věra Komárová končí. Dle
údajů v obchodním rejstříku ale stále zůstává členkou dozorčí rady firmy. Vyhazov z firmy absolutně nečekala a je přesvědčená o tom, že její manžel do jejich společného byznysu promítá osobní věci.
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Právě jsem dostala výpověď po 24 letech působení pro mou milovanou značku. Oficiálně z důvodu organizačních změn, ale v realitě jde o něco jiného. " popisovala v emailu Komárová, který viděl server e15.cz. Výpověď pro nadbytečnost jsem dostala prakticky poté, co jsem manželovi předala návrh dohody o rozdělení majetku
Nicméně konec marketingové ředitelky po tolika letech skutečně nikdo nečekal. "
V rámci Dermacolu jsem 24 let nejen ředitelkou marketingu, ale i kreativní ředitelkou na vývoj strategie společnosti a nových výrobků," nechala se slyšet. Firma sčítá 500 zaměstnanců, včetně pracovníků výroby. Ředitel Dermacolu nařčení manželky odmítá
Vladimír Komár Dermacol získal v roce 2003 a jeho manželka co by marketingová ředitelka stála za výraznými změnami a kroky kupředu.
Firma následně rozšiřovala působení mimo český a slovenský trh. Začala se zaměřovat na další evropské země, Blízký východ a Asii.
Komár konec manželky ve firmě potvrdil, ale odmítl, že by za ním staly osobní neshody. "
Ta firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně," vysvětlil serveru e15.cz.
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Toto je věc čistě byznysová a to, o čem se budeme mezi sebou dohadovat ohledně rozdělení majetku, budeme řešit mimo firmu. Věra je mediálně známá tvář té firmy, stejně jako byla Iva Kubelková a jiné tváře. Nicméně tady se bavíme o tom, že byla marketingová ředitelka. A být tváří a řídit skoro stamilionový rozpočet jsou dvě různé věci. Nebráním se nějaké rozumné diskusi o vypořádání, nicméně její představy bych zatím nenazval rozumné. Jsou trošku z Marsu," dodal.
Věra Komárová věří, že nakonec dojdou k rozumnému kompromisu. "
Nastalá situace mě zasáhla a obrovsky mě mrzí. Dermacol je má opravdová láska, vášeň, moje první dítě a nedovedu si představit, že bych se ho měla vzdát. Věřím, že se nakonec dohodneme, ačkoliv cesta k finální dohodě je až nečekaně trnitá," dodala. Zdroj: e15.cz, Aplausin.cz