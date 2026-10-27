Domácí trik na hebké ruce má háček. Tuhle přísadu ze spíže na pokožku raději nedávejte

Recept zveřejnil web greenMe už v roce 2023. Počítal se směsí olivového oleje, cukru a citronové šťávy, kterou si člověk vmasíruje do rukou a následně smyje. Z kuchyňských surovin se tak měl stát rychlý domácí zábal. Zní to lákavě, zvlášť když ruce po úklidu nebo častém mytí působí suše a drsně. Jen samotný původ v domácí kuchyni ale nezaručuje, že bude směs pro pleť vhodná.
Citron a slunce se na kůži nepotkávají dobře
Odborný dermatologický web DermNet popisuje reakci, při které se látky z některých rostlin či ovocných šťáv spojí s účinkem slunečního záření. Výsledkem může být zarudnutí, puchýře i tmavší skvrny. Ty pak dokážou přetrvat déle než samotné podráždění. Pro člověka, který si chce vzhled rukou vylepšit, je to přesně opačný výsledek.
Na spojení citrusové šťávy a slunce upozorňuje také síť dětských nemocnic v zaharničí. Popsala případ potíží po kontaktu s limetkovou šťávou a doporučuje citrusy z pokožky včas omýt. Není to důkaz, že každá kapka citronu způsobí popálení. Je to však dobrý důvod, proč si z něj nedělat přípravek na ruce, se kterými potom vyjdeme ven. Zvlášť když šetrnější péče nevyžaduje míchání žádného domácího koktejlu.
Krém má největší smysl po umytí
Dermatoložka navíc doporučuje suché ruce pravidelně promazávat, zejména po mytí. Hydratační přípravek pomáhá zadržet v pokožce vodu a zjemnit její vzhled. Jemné linky pak mohou být méně nápadné. Neznamená to vymazání věku, ale konkrétní pomoc kůži, která ztrácí vlhkost.
Krém u umyvadla navíc připomene péči hned po mytí. Obyčejný každodenní návyk je praktičtější než čekání na chvíli pro složitý domácí zábal. Vzhled rukou ovlivňuje také to, čemu je během dne vystavujeme. Horká voda a mycí prostředky je mohou vysušovat, proto dermatologové doporučují rukavice při úklidu i práci na zahradě. Nejde jen o chvíli strávenou natíráním krému. Pokud pokožku znovu a znovu namáčíme do čisticího roztoku, samotný večerní zábal jí každodenní zátěž neodstraní.
Před pobytem venku naví řada odborníků radí nanést na odkryté ruce širokospektrální voděodolný přípravek s ochranným faktorem alespoň 30. Zmiňuje i ochranné rukavice při řízení, kdy bývají hřbety rukou vystavené slunci. Místo citronu slibujícího rozjasnění tak dává větší smysl chránit kůži před tím, co se na jejím vzhledu podepisuje. Na poličce není potřeba sbírka luxusních lahviček, důležitější je pravidelná péče a ochrana při obyčejných činnostech.
greenme.it, aad.org, dermnetnz.org, schn.health.nsw.gov.au