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Dr. House: Hugh Laurie získal roli díky nahrávce z koupelny. Seriál pak pomohl lékaři odhalit skutečnou otravu

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Během natáčení seriálu Dr. House snědl představitel hlavní role zhruba dva tisíce pilulek hroznového cukru. Televizní diagnóza navíc zachránila reálný život.
Dr. House

Dr. House

Zdroj: FOTO:NBC Universal Television Distribution / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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