Newyorské metro slaví 122 let od svého vzniku. Pri otevření první trasy chtěl starosta vlak řídit sám

Vlak se rozjel a starosta nepustil ovládání
Ve čtvrtek 27. října 1904 se u stanice City Hall shromáždily davy. New York otevřel první trasu systému Interborough Rapid Transit, známého jako IRT. Slavnostního zahájení se účastnil starosta George B. McClellan mladší, který se při první jízdě chopil ovládání soupravy. Slavnostní vlak vyjel krátce po půl třetí odpoledne.
Večer, přesněji od sedmé hodiny, se dráha otevřela veřejnosti. Metro si od otevření získalo obrovský zájem veřejnosti a rychle začalo měnit každodenní pohyb po městě. Pro mnohé bylo stejně vzrušující samotné putování v tunelu jako rychlost, s níž je souprava přenesla přes velkou část Manhattanu.
Proč nestačily tramvaje a nadzemní tratě
New York se rychle rozrůstal. Ulice byly přeplněné koňskými povozy a tramvajemi, nadzemní dráhy sice odlehčovaly provozu, ale zároveň zastiňovaly městské třídy a přinášely hluk. Metro nabídlo způsob, jak velkou část dopravy přesunout z prostoru, o který už soupeřilo příliš mnoho lidí.
Stavba tunelů byla složitým inženýrským podnikem. Pod městem vedly kanalizace, potrubí i základy domů; projektanti navíc museli překonat tvrdé skalní podloží a zajistit, aby se provoz na povrchu úplně nezastavil. Výsledkem nebylo jen nové spojení, ale také důkaz, že americká metropole může růst do nových směrů.
Pět centů za jiný New York
Jednotná cena pěti centů udělala z podzemní dráhy dostupný dopravní prostředek širokých vrstev. Metro postupně umožnilo lidem bydlet dál od obchodního centra, aniž by každodenní cesta do práce zabrala velkou část dne. S novými trasami se proměňovala mapa bydlení, obchodů a později i celých čtvrtí.
Nešlo přitom o první podzemní železnici na světě. Londýn ji otevřel už v roce 1863. New York však systém přizpůsobil svým vlastním podmínkám a postupně z něj vybudoval jednu z nejznámějších sítí městské dopravy.
Technika, která proměnila každodennost
Metro bývá popisováno jako síť kolejí, stanic a vlaků. Jeho skutečná síla však leží v čase, který lidem vrací, a v možnostech, jež jim otevírá. Newyorčanům roku 1904 nabídlo rychlejší cestu napříč Manhattanem. V dalších desetiletích pomohlo vytvořit mnohem větší město, než jaké bylo možné pohodlně obsloužit na povrchu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Library of Congress – Today in History, October 27 [2], New York Transit Museum [3], MTA – New York City Transit: Subway history [4], img ai generated