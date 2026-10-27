Clash přinesl dramatické chvíle. Angie Mangombe se po prvním kole skácela k zemi a museli ji odnést na nosítkách

Gong ukončil první kolo a v rohu se během pár vteřin všechno změnilo. Angeli Mangombe, česká influencerka známá jako Angie, která zápasí v české show Clash, se v přestávce skácela k zemi. Trenér ji chytil a pokusil se ji postavit zpátky na nohy, jenže ona se znovu sesunula na podlahu. K rohu dorazili zdravotníci a po několika minutách, kdy nebyla schopná odejít sama, ji z klece odnesli na nosítkách. Redakce MMAmagu pak otevřela veřejné zápisy a výsledkové přehledy z galavečera a zjistila, že se neshodnou ani na tom, jak ten zápas vlastně skončil.
Kolo odbojovala. Pak přišla přestávka
Clash 17 se odehrál 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Clash je česká show bojových sportů, která na jedné kartě míchá MMA, K1 i cage box a staví hlavně na influencerech a mediálních tvářích. Soupeřkou Mangombe byla Gabriela Žaludová, česká influencerka a rapperka, která v kleci vystupuje jako Playstation Princess.
Podle časového zápisu, který vedly Onlajny.eu, vstoupila do duelu aktivněji Mangombe. V čase 0:22 přenos uvádí: „Angie to zkouší tvrdými low-kicky, zatím je začátek zápasu v její režii“. O půl minuty později prošla tvrdá levá od Žaludové, se soupeřkou to ale podle téhož zápisu neotřáslo. Většinu kola se obě spíš osahávaly.
Zlom přišel až v posledních vteřinách. „Závěr prvního kola přinesl dvě tvrdé přestřelky, obě bojovnice si už sahají na dno“, stojí v zápisu u času 2:47. V čase 3:00 odbil gong a nejdivočejší pasáž celého kola tím skončila.
Co následovalo, popsal web eXtra: Mangombe hned v prvních vteřinách přestávky působila vyčerpaně a sesunula se k zemi, trenérův pokus postavit ji skončil druhým pádem a po několika minutách ji museli z klece odnést. Podle téhož webu přitom do klece přicházela sebevědomě a na zápas se těšila. Mezi tím a nosítky uběhly tři minuty boje a jedna přestávka.
Jenže ve třech veřejných zápisech z Clashe 17, které redakce MMAmagu porovnala, má konec tohoto zápasu tři různé názvy.
Tři zápisy, tři různé konce jednoho zápasu
Clash Rankings, neoficiální statistický portál evidující českou scénu, vede u duelu ukončení KO/TKO po zastavení lékařem v prvním kole v čase 3:00. Onlajny.eu mají u téhož zápasu poznámku o vzdání soupeřky. 7sport uvádí v tabulce TKO a v detailu výhru po prvním kole.
|Zápis
|Označení konce
|Uvedený čas
|Clash Rankings
|KO/TKO po zastavení lékařem
|R1, 3:00
|Onlajny.eu
|vzdání soupeřky
|po R1
|7sport
|TKO
|R1
Hnidopišství to není. Mezi vzdáním, neschopností pokračovat a zastavením lékařem je u zdravotního incidentu podstatný rozdíl, protože každá z těch formulací ukazuje na někoho jiného, kdo o konci rozhodl.
Opravit je potřeba ještě jednu věc. Část zpráv psala o galavečeru MMA, jenže tenhle zápas MMA nebyl. Clash Rankings, Onlajny.eu i 7sport ho shodně vedou jako souboj v postoji podle pravidel K1 do 61 kg. Nejpřesnější formulace, kterou veřejné zápisy unesou, zní takto: zápas skončil po prvním kole, Mangombe v něm nepokračovala a vítězství bylo připsáno Žaludové.
Soupeřka se změnila na poslední chvíli
Původní soupeřkou měla být Tereza Osladilová. Podle webu FightBuzz ji vyřadily zdravotní potíže, server s odkazem na její instagramový příspěvek uvádí zlatého stafylokoka. Ze záznamů, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne, že náhradnice byla potvrzena 23. října 2026, tedy den před galavečerem.
Bilance před zápasem mluvila ve prospěch Mangombe. Ta šla do klece se zápisem dvě výhry, dvě porážky a jedna remíza, Žaludová s poměrem jedna výhra a dvě porážky. 7sport k tomu píše, že náhradnice naskakovala bez cílené přípravy.
Nakonec odcházela z klece po svých jako vítězka ona, zatímco v druhém rohu čekali na zdravotníky.
Dva dny po galavečeru přitom pořád chybí to hlavní: potvrzené vysvětlení, co se s Angie Mangombe v tom rohu stalo.
Co po galavečeru zaznělo a co ne
Redakce MMAmagu prošla veřejné profily obou zápasnic i organizace Clash a oddělila doložená vyjádření od verzí, které kolují bez zdroje. Výsledek je hubený. K 26. říjnu 2026 nebylo ve veřejně dohledatelných zdrojích žádné lékařské potvrzení příčiny, žádné stanovisko organizace ke zdravotnímu stavu zápasnice a žádné ověřené vyjádření jejího trenéra ani týmu.
Jediná stopa vede přes sekundární web MMA Shorties, který citoval vyjádření Mangombe pro Expres.cz, podle nějž mluvila o motání hlavy a fyzičce. Jde o citaci z druhé ruky, ne o potvrzenou příčinu.
Zbytek jsou pozorování, ne diagnóza. Zdroje popisují, že působila vyčerpaně, že se neudržela na nohou a že ji museli odnést. Co za tím stálo, zatím nepotvrdil nikdo s lékařskou autoritou.
Proč u téhle show chybí papír, který by to uzavřel
ANALÝZA Na velkých turnajích je po každém zdravotním incidentu jasné, kdo zápas ukončil a kdo o tom informuje. Tady má divák na výběr ze tří formulací ve třech různých databázích a oficiální verzi nemá žádnou. To není drobnost v rubrice statistik; je to mezera přesně v tom místě, kde se řeší zdraví člověka.
Clash staví karty na jménech a na rychlosti. Soupeřka se mění den před galavečerem, karta se přeskládá, show jede dál. Jenže čím rychleji se karta mění, tím důležitější je, aby po zápase zůstal zápis, o kterém se nedá pochybovat. Veřejné databáze suplují práci organizace.
Dokud takový zápis nebude, bude každý podobný případ žít na sociálních sítích vlastním životem. A tam se ptát nebudou na to, kdo zápas ukončil, ale rovnou na diagnózu.
To, co po Ústí zůstalo jisté, je jediné číslo.
Jediné číslo, které po Ústí zůstalo jisté
Porážka posunula bilanci Mangombe na dvě výhry, tři porážky a jednu remízu. Podle profilu na Clash Rankings šlo o její šestý evidovaný zápas v organizaci, první odzápasovala už v roce 2022.
Co bude dál, veřejné zdroje neříkají. Na zveřejněné kartě turnaje Clash 18 nebyla k 26. říjnu 2026 uvedena.
Zůstávají tedy tři minuty v Ústí, které se v tabulce proměnily ve třetí porážku, a nosítka, ke kterým zatím nikdo nepřipsal vysvětlení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka