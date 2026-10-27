Wawrinka se loučil ve stoje před celou halou. Dnes může jeho poslední zápas kariéry ukončit Čech Lehečka

V pondělí večer nebyla na basilejském centrálním kurtu důležitá žádná výměna. Nešlo o set, mečbol ani vítězství. Diváci v St. Jakobshalle povstali a tleskali muži, který doma v Basileji odstartoval jednu z posledních kapitol své tenisové kariéry.
Stan Wawrinka přišel celý v černém. Pořadatelé turnaje Swiss Indoors pro něj připravili dlouhý ceremoniál, během něhož se na obrazovkách objevily vzkazy tenisových hvězd. Mezi těmi, kteří se k jeho kariéře vrátili, byli Roger Federer, Novak Djoković či Andy Murray. Ředitel turnaje Roger Brennwald přirovnal houževnatého Švýcara k Sylvesteru Stallonemu a předal mu symbolický zlatý míček.
Zdaleka nešlo jen o nostalgii. Wawrinka bude dnes večer ještě hrát — a naproti síti bude stát český reprezentant Jiří Lehečka.
Tři grandslamy v době tenisových obrů
Wawrinkova kariéra má jednu mimořádnou vlastnost. Své tři grandslamové tituly získal v období, kdy tenis mimořádně ovládali Federer, Rafael Nadal a Djoković. Na Australian Open 2014 porazil ve finále Nadala, na Roland Garros 2015 Djokoviće a proti stejnému soupeři uspěl také při US Open 2016.
Nikdy neměl tak stabilně dominantní výsledky jako nejslavnější představitelé této éry. Ve velkých zápasech ale dokázal udeřit způsobem, který měnil zdánlivě dané pořádky. Jeho jednoručný bekhend nebyl jen estetickou ozdobou. Wawrinka jím dokázal tvrdě útočit i proti špičkovému servisu a dostat soupeře pod tlak z míst, ze kterých ostatní hráči spíš bránili.
Dostal se na třetí místo světového žebříčku, získal šestnáct singlových titulů ATP a se Švýcarskem triumfoval v Davis Cupu. Po boku Federera vyhrál také olympijskou čtyřhru v Pekingu 2008.
Loučení není totéž co odchod z kurtu
Závěr kariéry mu komplikovala řada zranění a operací. Přesto pokračoval, protože soutěžní tenis pro něj zůstával něčím, čeho se nedokázal jednoduše vzdát. Už koncem roku 2025 oznámil, že sezona 2026 bude jeho poslední na profesionálním okruhu.
Basilej je tak jeho rozlučkovým turnajem. Slavnostní program se uskutečnil ještě před úvodním utkáním, aby poslední porážka neurčovala, jestli se tenisová legenda dočká poděkování. Na kurtu ho však stále čeká normální profesionální zápas, nikoli exhibice s předem napsaným výsledkem.
Lehečka dostal zvláštní roli
Jiří Lehečka nastoupí proti hráči, jehož kariéru generace současných tenistů sledovala od dětství. Pro českého reprezentanta je to soutěžní duel, v němž půjde o postup. Pro Wawrinku možná poslední okamžik, kdy se může ještě před domácím publikem pokusit vyhrát zápas na okruhu ATP.
Úterní utkání je plánované přibližně na 20:00 SEČ, podle průběhu turnajového programu. Pokud Lehečka zvítězí, pravděpodobně tím uzavře Wawrinkovu profesionální kariéru. Pokud ne, rozlučka švýcarského hráče bude pokračovat ještě o jedno kolo.
Právě proto je na tomto souboji něco hezkého. Zatímco pondělní ceremoniál patřil minulosti, úterní večer bude stále patřit sportu. Wawrinka může znovu předvést svůj bekhend, zariskovat při těžké výměně a pokusit se vyhrát. A Lehečka nemá důvod mu něco darovat. To je pro slavného soupeře možná ta nejpoctivější rozlučka.
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Zdroje: Vše o sportu [1], SRF – Grosse Hommage an Stan Wawrinka in Basel [2], ATP Tour – Stan Wawrinka, career biography [3], BBC Sport – Wawrinka to retire after 2026 [4].