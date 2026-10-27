Cesta za bohatou letní sklizní rybízu začíná právě teď: keříky přihnojte pouze správným hnojivem

Jak docílit bohaté sklizně rybízu? Právě teď přichází klíčový moment. Keříky je třeba přihnojit, ale pouze hnojivem s určitým složením.
Pěstování rybízu má svá pravidla: za bohatou sklizní stojí včasné přihnojení
Rybíz patří k nejoblíbenějšímu drobnému ovoci českých zahrad. Jeho pěstování není složité, a pokud keřům dopřejeme vhodné podmínky a správnou péči, mohou každé léto nabídnout bohatou úrodu šťavnatých plodů.
Červený, bílý i
černý rybíz se liší nejen podle chuti, ale také podle obsahu živin a možností využití v kuchyni. Nejlépe se mu daří v dobře propustné a humózní půdě, která udrží dostatek vláhy. Stanoviště preferuje slunné až mírně polostinné. Aby však keře nasadily dostatek bobulí a měly sílu vytvořit kvalitní úrodu, potřebují na podzim dodat potřebné množství živin. Právě načasování a složení hnojiva hraje důležitou roli. Čtěte také: Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty Cesta za bohatou letní sklizní rybízu začíná právě teď – Jaké hnojivo použít pro podzimní hnojení rybízu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jaké hnojivo použít pro podzimní hnojení rybízu
Pokud chcete keřům rybízu dodat potřebné množství živin co nejrychleji, použijte minerální hnojiva. Rybízu je potřeba právě na podzim dodat dostatek draslíku a fosforu.
Draslík je obsažen v síranu draselném, který neobsahuje chlór a o fosfor se zase postará superfosfát. Správné množství aplikujte podle návodu na obalu. Minerální hnojivo stačí rozhodit pod
keře a nechat na podzimních deštích, aby se účinné látky vstřebaly až ke kořenům. Čtěte také: Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina Pro podzimní přihnojování rybízu můžete použít také popel
Pokud nechcete do
zahrady aplikovat syntetické přípravky, můžete využít přírodní metody hnojení rybízu. Vysoké množství draslíku a fosforu obsahuje dřevěný popel, který je skvělým pomocníkem v celé zahradě.
Pro
ekologické přihnojování rybízu stačí popel rozsypat pod rostliny nebo z něj vytvořit zálivku. Tu vytvoříte z jednoho šálku popela smíchaného s deseti litry dešťové (nebo odstáté) vody. Nechte louhovat přes noc a poté keře zalijte. Kromě draslíku a fosforu dodáte tímto hnojivem keřům také sodík, hořčík, síru, mangan a železo. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)