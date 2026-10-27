V Česku vznikají lázně pro psy. Bobík už balí kufry a požaduje procedury all inclusive

Pan Mňau okamžitě vznesl námitku kvůli zjevné druhové diskriminaci. Paní Žofie zjistila termín otevření. A redakce právě řeší zásadní otázku: jak Bobíkovi vysvětlit, že lázeňský areál není automaticky hotel s bufetem.
Bobík četl „bazének pro psy“. Zbytek už nepotřeboval
Areál kolem pramene Židlo v Bělé na Opavsku prochází rekonstrukcí. Opravují se Priessnitzovy bazénky, koryto přivádějící vodu, přístupové cesty i další části oblíbeného výletního místa. Součástí plánů je podle podkladů také samostatné místo pro koupání psů. V tu chvíli skončila redakční porada.
Bobík odešel balit. Do zavazadla vložil ručník, župan, oblíbený míček, náhradní míček, cestovní misku a množství párků odpovídající zhruba evakuaci menší obce.
„Kam jedeš?“
„Do lázní.“
„Ale ještě nejsou hotové.“
Bobík kufr znovu otevřel. Přidal další párky.
Lázně už v Bělé fungují. Psí hosté si ale musí počkat
Bělá není lázeňskou novinkou. U místního pramene Židlo fungují venkovní Priessnitzovy koupele už řadu let. Návštěvníci používají studenou vodu v bazéncích určených především pro ruce a nohy a místo má dlouhou tradici spojenou s představou blahodárných účinků místní vody.
Teď ale celý prostor potřebuje opravit. Dřevěné prvky dosloužily, bazénky byly vypuštěny a obec postupně revitalizuje nejen samotné koupele, ale i cesty, okolí pramene a sousední labyrint. Nová sezona se tak připravuje za pochodu. A pokud vše půjde podle plánu, na jaře 2027 by se do projektu měli zapojit také čtyřnozí návštěvníci.
Léčebnou dovolenou mu zatím nikdo neschválil
Místní pramen má dlouhou tradici a návštěvníci vodě připisují různé blahodárné účinky. Ani u lidí ale není poctivé vydávat všechny tradované účinky za vědecky prokázanou léčbu. A u psího bazénku bychom už vůbec neměli automaticky tvrdit, že voda bude něco léčit.
Takže: Koupání? Klidně. Ochlazení? Velmi pravděpodobně. Vodní radovánky? Bobík hlasuje čtyřmi tlapkami. Léčebná procedura pro artritického labradora? Bez veterináře brzdit. Paní Žofie spokojeně zaklapla poznámky. Bobík se ptá, zda lze za léčebnou proceduru považovat párek po koupeli. Nelze.
Pan Mňau žádá vysvětlení druhové politiky
Jakmile se redakce dozvěděla o plánovaném psím bazénku, pan Mňau položil jedinou otázku: „A kočky?“ Následovalo několik minut nepříjemného ticha. Pan Mňau proto požaduje minimálně jeden vyhřívaný kámen, soukromou zónu bez psů a možnost sledovat vodu z bezpečné vzdálenosti bez povinnosti do ní vstupovat.
Podotýkáme, že poslední bod je v případě kočičích lázní poměrně zásadní. Bobík mezitím navrhl společný wellness víkend. Pan Mňau oznámil, že pokud někdy vznikne masáž s názvem „mokré psí objetí“, podá výpověď.
Jaro 2027. Do té doby maximálně prstem po mapě
A tady přichází největší Bobíkovo zklamání. Areál se teprve rekonstruuje. Takže žádné okamžité rezervace, žádný víkendový pobyt a rozhodně žádné dnešní ponoření do psího bazénku. Bobík se může zatím podívat na Bělou na mapě, sledovat postup prací a nacvičovat elegantní příchod v županu.
Pan Mňau mu doporučil zejména poslední bod.
„Lázně mají určitou úroveň.“
„Já mám nový župan.“
„To není totéž.“
A vlastně je to docela sympatický nápad
Za veškerým redakčním cirkusem se skrývá docela milá myšlenka. Výletní areály jsou plné lidí se psy a možnost nabídnout jim místo, kde se pes může bezpečně osvěžit mimo lidské bazénky, dává praktický smysl. Zvlášť pokud bude provoz navržen tak, aby byl bezpečný pro zvířata, čistý a oddělený od míst určených lidem.
Nemusíme z toho tedy dělat Karlovy Vary pro jezevčíky. Úplně stačí, když vznikne příjemné místo, kde se člověk projde lesem a pes se může vykoupat, aniž by někomu skočil do Priessnitzovy procedury po hlavě. Bobík namítá, že označení Karlovy Vary pro jezevčíky se mu mimořádně líbí. Redakce lituje, že ho vyslovila.
Redakční verdikt
Bělá na Opavsku opravuje své malé přírodní lázně a pokud plány vyjdou, jejich nová podoba potěší i návštěvníky se psy. To je faktická část příběhu. Druhá část příběhu probíhá v redakci, kde Bobík od rána požaduje ceník procedur, minibar, měkký župan a potvrzení, zda se při lázeňském pobytu snídaně podává na pokoj. Pan Mňau požaduje kočičí kompenzaci. Paní Žofie upozorňuje, že areál má být dokončen až na jaře 2027.
A redakce uzavírá: Bobík tedy zatím do lázní nejede. Jen už má sbaleno. Což je při jeho vztahu k plánování dovolené vůbec poprvé v historii.
Po uzávěrce Bobík požádal, aby bylo v článku uvedeno, že si s sebou bere „jen nezbytné množství párků“. Kontrola zavazadla odhalila 38 kusů. Pan Mňau pouze poznamenal: „To není lázeňský pobyt. To je zásobovací operace.“ Kufr zůstává sbalený. Do jara 2027.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Další témata ze světa živočišné říše a zpráv s jasným názorem najdete na ŽlutáKočka.cz.
Zdroje: Obec Bělá – Priessnitzovy koupele [1], Novinky.cz – Vlna solidarity na Opavsku: Lidé zachraňují unikátní lázničky a labyrint [2], Český rozhlas – Zájem o údajně léčivou vodu v Bělé na Opavsku roste [3], img ai generated