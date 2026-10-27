Šťavnatá kuřecí prsa s omáčkou a zeleninovou rýží. Poctivé jídlo, které se hodí i na všední den

Když je nálada na teplou večeři, ale ne na těžké jídlo, kuřecí prsa v jemné omáčce se zeleninovou rýží bývají docela spolehlivá volba. Doma projdou u dětí i dospělých, což se u večeře počítá. Maso se na chvíli naloží do papriky a oleje, omáčka se postaví na cibuli a rajčatovém pyré a výsledek má takový ten obyčejně domácí ráz. Zasytí, ale neunaví. A co je na tom příjemné: z pár běžných surovin vznikne talíř, který není jen rychlá nouzovka.
Tenhle recept se mi líbí i kvůli jeho
variabilitě. Když mám chuť na měkčí, kulatější omáčku, přidám trochu smetany. Jindy zůstanu jen u rajčatového základu s cibulí a , a taky je to v pořádku. Zeleninovou rýži většinou dávám dohromady podle toho, co zrovna čeká v lednici, ale koprem mrkev, paprika a kukuřice jsou kombinace, která funguje skoro pokaždé. Důležitá je vlastně jen jedna věc: kuřecí prsa nepřetáhnout. Stačí je krátce opéct a pak už nechat dojít v omáčce. Suché kuře by celé jídlo zbytečně pokazilo. Proč u kuřecích prsou funguje jemná omáčka
Kuřecí prsa jsou rychlá surovina, jenže moc neodpouštějí. Pár minut navíc na pánvi a místo šťavnatého masa je z toho suchý kousek, který zachraňuje už jen omáčka. Proto jim sedí
kratší restování a potom pomalejší dovaření v tekutějším základu. V receptech, které teď často kolují po sociálních sítích, se opakují podobné chutě: paprika, cibule, česnek, hořčice nebo smetana. Když se s nimi zachází s mírou, jídlo zůstane jemné, ale není mdlé. Recept na šťavnatá kuřecí prsa v jemné omáčce se zeleninovou rýží
Doba přípravy: 20 minut Doba tepelné úpravy: 25 minut Počet porcí: 4 Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu
Kuřecí maso: 2 ks kuřecích prsou 1 lžička soli 1/2 lžičky černého pepře 1 lžička mleté sladké papriky 1/2 lžičky grilovacího koření 2 lžíce olivového oleje 1 až 2 lžíce rajčatového pyré
Jemná omáčka: 1 ks červené cibule 1 ks bílé cibule 2 lžíce rajčatového pyré 150 ml vody 1 lžíce oleje na smažení 2 lžíce smetany ke šlehání, volitelně 1 až 2 lžíce nasekaného kopru 1 lžíce nasekané petrželky, volitelně
Zeleninová rýže: 250 g rýže 1 ks cibule 1 ks červené papriky 1 ks mrkve 150 g kukuřice 1 lžíce oleje 1/2 lžičky soli Postup přípravy jednoduchých kuřecích prsou v omáčce se zeleninovou rýží
1.
Kuřecí prsa očistěte a nakrájejte na větší kousky. Dejte je do mísy, osolte, opepřete, přisypte sladkou papriku, případně i trochu grilovacího koření, zakápněte olivovým olejem a promíchejte. Nechte odležet asi 15 minut. Déle není nutné, ale těch pár minut masu prospěje. Zatím si připravte základ omáčky
2.
Červenou a bílou cibuli nakrájejte na tenké půlměsíčky. V pánvi rozehřejte trochu oleje a cibuli na středním plameni nechte pomalu zesklovatět. Nespěchat se tady vyplatí.
3. K cibuli přidejte
rajčatové pyré, lehce osolte a všechno promíchejte. Pánev přiklopte a nechte základ na mírném ohni probublávat asi 3 až 4 minuty. Rajčatová chuť se tím zjemní a nebude působit tak ostře.
4. Na druhé pánvi rozpalte trochu oleje a vložte na ni
marinované kuřecí kousky. Opečte je ze všech stran, ale opravdu jen krátce. Maso se má zatáhnout, ne dodělat do sucha.
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5. Opečené maso zalijte cibulovým základem, přidejte
150 ml vody a promíchejte. Pokud chcete omáčku jemnější, vmíchejte v této chvíli také smetanu. Přiklopte a nechte zvolna vařit asi 7 minut.
6. Mezitím uvařte
rýži podle návodu na obalu. Basmati nebo jasmínová rýže bude nadýchanější, ale obyčejná dlouhozrnná poslouží bez potíží. Hotovou rýži nechte ještě chvíli stát pod pokličkou, ať se s ní lépe pracuje.
7. V další pánvi rozehřejte
olej a krátce na něm osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte mrkev nakrájenou na tenké proužky, případně nahrubo nastrouhanou, a po chvíli také červenou papriku na proužky. Restujte zhruba 2 až 3 minuty, zelenina nemusí být úplně měkká.
8. Ke směsi přisypte
kukuřici, lehce osolte a krátce promíchejte. Potom přidejte uvařenou rýži a opatrně ji spojte se zeleninou. Spíš ji převracejte, než míchejte silou, aby zůstala sypká. Foto: Cooky.cz, Hotovou rýži spojte se zeleninou, ale promíchejte pouze jemně, aby zůstala sypká.
9. Do hotové omáčky vmíchejte
kopr a podle chuti také trochu petrželky. Ochutnejte a případně dolaďte solí nebo pepřem. Když omáčka zhoustne víc, než chcete, pomůže pár lžic horké vody.
10. Podávejte hned, dokud je jídlo horké. Na talíř dejte
zeleninovou rýži, vedle ní kuřecí kousky s jemnou omáčkou a navrch trochu čerstvých bylinek. Do druhého dne vydrží jídlo v lednici; při ohřívání je dobré rýži zakápnout trochou vody. Ještě pár rad na závěr ke kuřecím prsům v jemné omáčce Pro výraznější chuť můžete do omáčky přidat špetku uzené papriky. Stačí opravdu málo, snadno převládne nad zbytkem. Pokud máte doma jen jednu cibuli, recept se tím nezastaví. Dva druhy cibule ale omáčce přidají o něco plnější chuť. Rýži se zeleninou míchejte až na konci, ne během vaření. Zůstane hezčí a nebude z ní měkká slepená směs. Když zbyde maso s omáčkou, druhý den z něj snadno uděláte oběd do krabičky. Rýži je lepší uložit zvlášť, aby se v omáčce zbytečně nerozmočila a příliš nezměkla.
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