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Na pračce nastavíte 40 °C, voda ale může být chladnější. Záleží na programuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na oblečení, u voliče i na displeji pračky se objevují podobná čísla. […]
Na pračce nastavíte 40 °C, voda ale může být chladnější. Záleží na programu
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 26.10.2026 13:20
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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