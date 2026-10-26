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Velká rohová sedačka zabírá místo. Modulární sezení dá malému obýváku víc možností

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Konferenční stolek, dveře na balkon a místo na večerní odpočinek se někdy […]
Velká rohová sedačka zabírá místo. Modulární sezení dá malému obýváku víc možností

Velká rohová sedačka zabírá místo. Modulární sezení dá malému obýváku víc možností

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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