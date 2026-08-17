Na Opavsku přejelo auto muže

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Na Opavsku přejelo auto mužePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Časně ráno v neděli 16. srpna zasahovali záchranáři Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje v Sudicích na Opavsku, kde mělo vozidlo přejet člověka. Na místo…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Praha zakázala pyrotechniku ve dvaceti městských částech. Pokuta může dosáhnout sta tisíc
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zkontrolovala od začátku letních prázdnin do 15. srpna...
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Město Lázně Bohdaneč na Pardubicku se po letech snažení chystá obnovit dvojici historických rybníků, které...
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V sobotu 15. srpna 2026 se jičínský městský stadion dočkal slavnostního křtu po dvou letech rozsáhlých...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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