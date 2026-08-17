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Lázně Bohdaneč oživí pernštejnské rybníky po desetiletích úsilí

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Město Lázně Bohdaneč na Pardubicku se po letech snažení chystá obnovit dvojici historických rybníků, které jsou součástí pernštejnské rybniční soustavy. Horní a Dolní Truhličky…
Radnice_v_Bohdanči

Radnice_v_Bohdanči

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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