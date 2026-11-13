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Na kterých místech světa by lidstvo mohlo přežít kolaps civilizace

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Co když se najednou zastaví mezinárodní obchod, přestanou fungovat dodavatelské řetězce a výpadky elektřiny ochromí průmysl i komunikaci? Existují na Zemi místa, kde by lidé měli větší šanci takovou katastrofu zvládnout? Vědci se pokusili najít oblasti, které by dokázaly odolat globálním hrozbám.
Na kterých místech světa by lidstvo mohlo přežít kolaps civilizace

Na kterých místech světa by lidstvo mohlo přežít kolaps civilizace

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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