Z nedostavěné chalupy v Jizerkách architekti vytvořili úžasné moderní dílo

Přestavby se ujalo
liberecké studio Mjölk architekti. Majitelé chtěli získat pohodlné místo pro víkendové pobyty, odkud by mohli vyrážet na výlety do hor, ale také si užívat klid a odpočinek. Původní objekt s cihlovými stěnami a brizolitovou omítkou už ovšem nevyhovoval ani vzhledem, ani komfortem.
Původní záměr počítal s rekonstrukcí. Během prací se ale ukázalo, že konstrukce i použité materiály jsou ve velmi špatném stavu. Z původní chaty proto zbylo jen několik zdí a architekti dostali mnohem volnější prostor pro vlastní návrh.
Původní chalupa | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice) Černá fasáda není jen na ozdobu
Nová chata dostala trámovou
konstrukci z místního smrkového dřeva. Její nejvýraznější částí je tmavý vnější plášť, který pokrývají dřevěné latě ošetřené tradiční japonskou technikou shou sugi ban. Ta spočívá v opalování povrchu dřeva.
Architekti tuto metodu zvolili záměrně. Majitelé mají rádi přírodní materiály a projektanti se chtěli vyhnout chemickým prostředkům na ochranu dřeva. Opálené latě použili nejen na fasádě, ale také na střeše. Díky tomu působí celý objekt velmi kompaktně a z dálky skutečně připomíná černý uhlík.
Tmavý vzhled přitom ostře kontrastuje s okolní zelení a lesem. Chata se nesnaží napodobovat tradiční horskou chalupu. Naopak přiznává současnou architekturu, ale využívá materiál, který do horského prostředí přirozeně patří.
Chata pod Bukovou | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice) Uvnitř je úplně jiný svět
Zatímco zvenčí působí stavba tmavě a téměř uzavřeně, interiér je překvapivě světlý. Architekti použili bílou omítku, světlé dřevěné obklady a velké prosklené plochy, které do přízemí přivádějí dostatek denního světla. Část prostoru je otevřená až do krovu, takže i přes poměrně kompaktní rozměry nepůsobí chata stísněně.
Hlavní obytná místnost spojuje
obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. Jejím dominantním prvkem je velký krb, kolem kterého se přirozeně soustřeďuje život celé domácnosti. Přírodní odstíny doplňuje antracitová kuchyňská linka a tmavé okenní rámy. Podlahu tvoří leštěný beton, který dodává interiéru moderní vzhled. Interiér chaty | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Zajímavě architekti vyřešili také spaní. V podkroví se nacházejí dvě ložnice, ale cesta do každé z nich je trochu jiná. Do větší se vystupuje po schodech ukrytých ve skříni. Menší pokoj, vhodný pro děti nebo hosty, je přístupný po žebříku z kuchyně. Neobvyklým místem k přespání je také takzvané spací okno naproti krbu.
Myslelo se i na návštěvy. Původní malý dřevník za chatou se proměnil
v saunu a pokoj pro hosty. Nové využití tak dostala i malá vedlejší stavba. Sauna s pokojem pro hosty | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice) Každý detail má své místo
Studio Mjölk architekti si dává záležet na tom, aby technické prvky nebyly pouze funkční, ale zároveň dotvářely vzhled interiéru. Je to patrné na dřevěném krovu, ocelových schodech, žebříku i osvětlení nad kuchyňskou linkou.
Podobný přístup se promítl také do koupelny. Bílé obklady doplňuje pravidelná síť tmavých spár, černé ocelové doplňky a dřevěný strop. Celek působí jednoduše, ale promyšleně.
Ložnice v podkroví | Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Projekt vznikal od roku 2016 a dokončen byl v roce 2020. Samotná chata má zastavěnou plochu 85,5 m2, vedlejší objekt se saunou dalších 21 metrů čtverečních.
Užitná plocha hlavní stavby činí 94,7 m2.
Z nedokončeného a časem chátrajícího objektu tak vzniklo moderní horské útočiště, které si na nic nehraje. Zvenčí zaujme tmavou opálenou fasádou, uvnitř nabízí světlý a útulný prostor. A možná právě kontrast mezi oběma podobami je na celé realizaci nejpůsobivější.
Zdroje článku:
earch.cz, asb-portal.cz, mjolk.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Anna Marková