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Z nedostavěné chalupy v Jizerkách architekti vytvořili úžasné moderní dílo

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V malé obci Jiřetín pod Bukovou v Jizerských horách stála nenápadná cihlová chata, která měla nejlepší léta dávno za sebou. Vznikla už v 80. letech, ale její stavba nikdy nebyla pořádně dokončena. Na jejím místě vyrostla neobvyklá moderní chata, která zvenčí připomíná velikou ptačí budku.
Z nedostavěné chalupy v Jizerkách architekti vytvořili úžasné moderní dílo

Z nedostavěné chalupy v Jizerkách architekti vytvořili úžasné moderní dílo

Zdroj: BoysPlayNice (se svolením BoysPlayNice)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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