Na hrob kupujete vřes, ale možná si odnášíte rostlinu, která první mráz nepřežije

Chystáte se před Dušičkami koupit na hrob „vřes“? Pozor, co přesně si v zahradnictví vybíráte. Vedle sebe se teď prodávají dvě rostliny, které si na první pohled lidé snadno spletou. Jedna vydrží venku celou zimu, druhá zhnědne s prvním pořádným mrazem.
Tou zrádnou je vřesovec kapský (Erica gracilis). Pochází z jižní Afriky, kvete od září do listopadu a v obchodech zaujme hustě obsypanými výraznými zvonky v sytě růžové, vínové nebo červené barvě. Právě proto po něm lidé na podzim sahají. Jenže mrazuvzdorný není, a podle některých pěstitelů mu mohou uškodit už teploty pod 10 °C. Na hrobě nebo v truhlíku před domem tak v našich podmínkách vydrží jen několik týdnů.
Jak vřes a vřesovec rozeznat
Pravý vřes obecný (Calluna vulgaris) roste v přírodě po celé Evropě a je plně mrazuvzdorný, zimu venku přečká bez jakékoli ochrany. Kvete od srpna do listopadu drobnými kvítky v bílé, růžové, fialové nebo vínové barvě, které sedí podél výhonů. Jeho lístky jsou drobné a šupinovité, přitisknuté ke stonku. Vřesovec kapský má naproti tomu jehlicovité lístky vyrůstající v přeslenech po čtyřech a jeho květy jsou větší a nápadnější, zvonkovité až soudkovité.
Foto: Pixabay
Nejjistější je ale podívat se na štítek. Pokud na něm stojí Calluna vulgaris, máte vyhráno. Pokud Erica gracilis, berte rostlinu jako sezónní dekoraci. Pozor jen na jednu výjimku: ne každý vřesovec je choulostivý. Vřesovec pleťový (Erica carnea) a vřesovec darlejský (Erica darleyensis), které se prodávají také na podzim, jsou mrazuvzdorné a kvetou až od ledna či února do dubna.
Co vydrží na hrobě až do jara
Na Dušičky se vyplatí sáhnout po takzvaných pupenových vřesech, které prodejci nabízejí třeba pod názvy Beauty Ladies nebo Garden Girls. Jejich květy se nikdy plně neotevřou a zůstávají ve fázi barevných pupenů. Díky tomu neopadávají, nehnědnou a vydrží krásné celou zimu až do jara. Osvědčenou kombinací do misky na hrob je pupenový vřes, stříbrný drátovec a libavka s červenými bobulemi, která vydrží od října do března téměř bez péče.
Všechny tyto rostliny potřebují kyselou půdu, takže je sázejte do rašeliny nebo substrátu pro rododendrony a vřesy, nikdy do běžné hlíny. Pokud si přesto vřesovec kapský pořídíte a chcete ho zachránit, přeneste ho před mrazy na chladné, světlé a bezmrazé místo, třeba na nevytápěnou verandu nebo do skleníku.
Tip: Vřesy už nevyschnou. Stačí přidat do truhlíků běžný odpad
I mrazuvzdorný vřes na hrobě ale může přes zimu zahynout. Ne mrazem, nýbrž suchem. V misce nebo truhlíku kořenový bal rychle vysychá, takže vřesy častěji uschnou, než zmrznou. Když nemrzne, zalijte je i v zimě, protože kořenový bal nesmí nikdy úplně vyschnout.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Radek Štěpán
The post Na hrob kupujete vřes, ale možná si odnášíte rostlinu, která první mráz nepřežije first appeared on Naše zahrada.