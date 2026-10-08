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Na hrob kupujete vřes, ale možná si odnášíte rostlinu, která první mráz nepřežije

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Dennívýzva
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Chystáte se před Dušičkami koupit na hrob „vřes“? Pozor, co přesně si v zahradnictví vybíráte. Vedle sebe se teď prodávají dvě rostliny, které si na první pohled lidé snadno spletou. Jedna vydrží venku celou zimu, druhá zhnědne s prvním pořádným mrazem.
Vřesy

Vřesy

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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