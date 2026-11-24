Přírodní armáda z kuchyně: Jak skořicový nálev s česnekem zatočí se sviluškami i molicemi. Znáte ten pocit beznaděje, když na podzim přenesete domů nebo do skleníku zazimované rostliny a po několika týdnech na nich objevíte jemné pavučinky nebo hejna drobných bílých mušek. Svilušky i molice patří k obávaným škůdcům, kteří dokážou zdecimovat orchideje, muškáty i zeleninové sazenice během několika dní.
Než sáhnete po agresivním chemickém postřiku, vyzkoušejte šetrnou zbraň ze spíže. Běžná mletá skořice v kombinaci s česnekem a éterickými oleji dokáže vytvořit ochranný štít, po kterém se nezvaní hosté okamžitě odstěhují.
Příprava domácího postřiku: Přesný poměr surovin a postup
Přírodní postřik účinkuje díky vysokému obsahu cinnamaldehydu ve skořici a allicinu v česneku. Obě látky působí jako silná fungicidní a insekticidní zbraň. K přípravě účinné směsi si připravte tyto ingredience:
- 1 čajovou lžičku mleté skořice
- 2 polévkové lžíce rozdrcených stroužků česneku
- 4 až 5 kapek esenciálního oleje tea tree (čajovník)
- 1 litr vroucí vody
- 2 až 3 kapky šetrného tekutého mýdla nebo saponátu
Mletou skořici přelijte v litrové nádobě právě vroucí vodou a nechte ji volně chladnout. Jakmile směs dosáhne pokojové teploty, přimíchejte rozdrcený česnek a nechte roztok alespoň hodinu odstát, aby se uvolnily veškeré účinné esence.
Výluh důkladně přeceďte přes jemné plátýnko nebo kávový filtr, aby nečistoty neucpaly trysku rozprašovače. Nakonec přidejte tea tree olej a kapky mýdla. Mýdlo v roztoku působí jako klíčové smáčedlo: snižuje povrchové napětí vody a zajistí, že postřik nestéká, ale pevně přilne ke stonkům i listům.
Ochrana sazenic před padáním a podporový růstový impuls
Skořice nabízí obrovské výhody i při předpěstování mladých sazenic. Klíčící rostlinky bývají extrémně náchylné k houbovým chorobám, které způsobují známé „padání sazenic“, kdy stonek u země zčerná a celá rostlinka odumře.
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Foto: Pixabay
Lehký poprašek mleté skořice vysypaný na povrch substrátu funguje jako přírodní fungicid. Udržuje půdní prostředí čisté bez patogenních plísní a zároveň působí jako jemný stimulátor pro kořenový systém. Sazenice ošetřené skořicí rostou silnější a lépe zvládají přesazování.
Při boji se škůdci aplikujte postřik z rozprašovače jednou denně, ideálně brzy ráno nebo k večeru. Důkladně ošetřete hlavně spodní strany listů, kde se svilušky i molice nejraději ukrývají.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/bojujete-se-sviluskami-nebo-molicemi-pomoc-najdete-v-kuchynihttps://www.denik.cz/zahrada/skorice-proti-skudcum-a-molicim.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/skoricovy-postrik-na-svilusky/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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