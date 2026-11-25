Češi si po dvanácti letech zahrají semifinále Davis Cupu. V pátek je čeká Itálie, nebo Jižní Korea
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Češi si po dvanácti letech zahrají semifinále Davis Cupu. V pátek je čeká Itálie, nebo Jižní KoreaZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 08:19
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