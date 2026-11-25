V pondělí 23. listopadu 2026 Sparta oznámila konec trenéra Briana Priskeho i sportovního ředitele Tomáše Rosického a vedení sportovního úseku předala Sivokovi. O čtyřiadvacet hodin později přišla na klubový web další zpráva: Luboš Loučka po vzájemné dohodě končí jako hlavní trenér B-týmu. Jediný představitel klubu, kterého oznámení cituje, je nový sportovní ředitel. Sparta slovo „vyhazov“ nepoužila a neuvedla ani, kdo rozhodnutí inicioval. Načasování ale mluví samo. Podle nás jde o první viditelný krok nové éry a o signál, že Sivok nechce řešit jen to, kdo bude stát u hřiště na Letné.
Dva dny, tři konce
Spouštěčem byla porážka s Libercem. Po ní se ve Spartě pohnuly věci, které se léta zdály neotřesitelné. Rosický stál v čele sportovního úseku od prosince 2018, tedy téměř osm let. Priske odešel i se svými asistenty. Představenstvo podle oficiálního oznámení
Sparty svěřilo funkci Sivokovi, dosavadnímu sportovnímu manažerovi A-týmu.
Časová osa těch dvou dnů vypadá takto:
Datum Co se stalo 23. listopadu 2026 Konec trenéra Briana Priskeho a jeho asistentů 23. listopadu 2026 Rosický po vzájemné dohodě končí jako sportovní ředitel, nahrazuje ho Sivok 24. listopadu 2026 Sparta oznamuje konec Luboše Loučky u B-týmu 24. listopadu 2026 Trénink A-týmu vedou dočasně Lukáš Bláža a Miroslav Droppa
Poslední řádek dokresluje, v jakém tempu Sivok začíná. Áčko v úterý nemělo stálého trenéra. Podle ČTK trénink vedli Lukáš Bláža z Loko Praha a Miroslav Droppa od sparťanské devatenáctky, zatímco klub hledal Priskeho nástupce. A nový sportovní ředitel mezitím stihl rozhodnout i o lavičce rezervy.
Sivok není ve vedení nováček. V létě 2025 už byl prozatímním sportovním ředitelem a klub zná zevnitř. Tentokrát ovšem nepřebírá funkci v klidu letní přípravy, ale uprostřed krize. Ve svém prvním vyjádření sám pojmenoval tři úkoly: představit nového trenéra, připravit zimní přestupové období a vyhodnotit, kdo z hráčů zůstane. O tom podle něj rozhodnou výkony ve zbytku podzimu.
Vzájemná dohoda, nebo vyhazov?
Oznámení
Sparty o konci Luboše Loučky je napsané smířlivě. Sivok v něm Loučkovi děkuje za práci při rozvoji mladých hráčů a za pomoc s jejich přechodem do dospělého fotbalu. Žádná výtka, žádný důvod, žádná zmínka o výsledcích.
Formulace „po vzájemné dohodě“ je v českém fotbale standardní obal. Chrání obě strany právně i reputačně a neprozrazuje, kdo od stolu vstal jako první. Že Sivok Loučku osobně odvolal, veřejně doložené není. Stejně tak žádný zdroj nenaznačuje konflikt mezi oběma muži.
Přesto je těžké číst zprávu jinak než jako rozhodnutí nového vedení. Loučka skončil přesně den po změně ve sportovním úseku, a to v týdnu, kdy klub řeší mnohem palčivější díru na lavičce áčka. Kdyby šlo o dlouho připravovaný odchod, nabízela se jako přirozený termín zimní pauza. Sparta ale nečekala ani na poslední podzimní zápas rezervy.
Muž Priskeho éry a béčko na sedmém místě
Loučka je sparťanský odchovanec, bývalý hráč klubu a dlouholetý člen trenérského štábu. Jako asistent u A-týmu spolupracoval mimo jiné s Priskem a získal s ním dva mistrovské tituly. Podle iDNES mu v první Priskeho éře dělal asistenta zhruba rok a půl. Právě tahle vazba dává jeho konci den po Priskeho odchodu další rozměr.
Rezervu převzal v prosinci 2023 v nelehké situaci. O rok dřív přebíral béčko Petr Janoušek po Michalu Horňákovi, když byl tým ve druhé lize předposlední a bojoval o záchranu. Loučka mužstvo stabilizoval a dovedl ho na páté místo druhé nejvyšší soutěže s nejmladším kádrem ligy. Klub ho za to odměnil víceletou smlouvou a ještě před sezonou 2026/27 ho prezentoval jako pokračujícího hlavního trenéra.
Pak přišel sestup do ČFL. Ve třetí nejvyšší soutěži je Sparta B v průběžném pořadí letošního podzimu sedmá. Sparta aktuální cíle rezervy veřejně nevyčíslila, takže nelze tvrdit, že jde o oficiální neúspěch. Pro béčko největšího klubu v zemi, které má po sestupu z druhé ligy chystat hráče pro áčko, ale sedmá příčka působí spíš jako průměr než jako odrazový můstek.
Loučkova bilance podle klubu:
Ve funkci: prosinec 2023 až 24. listopadu 2026 Utkání u rezervy: 87 ve druhé a třetí nejvyšší soutěži Nejlepší výsledek: 5. místo ve druhé lize s nejmladším kádrem soutěže Epizoda u áčka: v závěru sezony 2024/25 dočasně vedl A-tým ve finále MOL Cupu a ve dvou ligových zápasech Stav při odchodu: 7. místo v ČFL Sivok sahá po celém řetězci
Proč by nový sportovní ředitel uprostřed hledání trenéra pro áčko řešil zrovna béčko? Odpověď nabízí sama definice jeho funkce. Klub ji už při
Sivokově návratu do Sparty popsal jako odpovědnost za střednědobou i dlouhodobou sportovní strategii, kontrakty, přestupy a propojení A-týmu s B-mužstvem a mládežnickými výběry.
Rezerva je v tom řetězci kloubem. Sparta ji opakovaně označuje za klíčovou mezistanici mezi akademií a profesionálním fotbalem. Kdo trénuje béčko, ten do velké míry rozhoduje, v jakém stavu a s jakými návyky přicházejí mladí hráči k áčku.
Podle nás proto Loučkův konec nelze číst jako izolovanou výměnu. Pokud Sivok staví nový trenérský model od lavičky A-týmu dolů, dává smysl mít u rezervy člověka, kterého vybere sám a sladí ho s novým hlavním koučem. Trenér úzce spjatý s předchozí érou by do takové skládačky zapadal hůř, bez ohledu na to, jak dobře rezervu vedl.
V tomto scénáři Loučkovi spíš než konkrétní výsledky uškodily okolnosti. Je to tvrdý, ale ve fotbale běžný mechanismus: nové vedení si chce postavit vlastní tým shora dolů. Sivok ho rozjel rychleji, než kdokoli čekal.
Kdo teď povede rezervu
Okamžité řešení je interní. Do posledního zápasu před zimní pauzou povede B-tým Michal Zach s asistenty Janem Blažíčkem a Liborem Kozákem. Zach byl dosud v realizačním týmu rezervy prvním asistentem, takže kontinuita v kabině zůstává aspoň na pár dní zachovaná.
Stálého trenéra pro jaro klub neoznámil a veřejně se neobjevila ani jména kandidátů. Dá se čekat, že volba přijde až po obsazení lavičky A-týmu. Logika celé přestavby vede k tomu, aby trenér béčka zapadl do představ nového hlavního kouče, ne naopak.
Pro mladé hráče znamená změna krátkodobou nejistotu. Kdo se chtěl předvést Loučkovi, teď neví, komu bude na jaře hrát. Funkce rezervy se ale nemění: rozvoj hráčů, přechod do dospělého fotbalu a cesta k áčku. A Sivok zároveň vzkázal, že o místech v kádru rozhodnou výkony ve zbytku podzimu. To platí i pro ty, kdo by mohli z béčka povýšit.
Sparta během dvou dnů vyměnila trenéra áčka, sportovního ředitele i kouče rezervy a v úterý trénovala s dočasným štábem na obou úrovních. Sivok má před sebou prázdnou tabuli a fix v ruce. Kterou lavičku obsadí jako první, napoví, jakou Spartu si chce postavit.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl