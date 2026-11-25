Část publika v pražské Nové Spirále čekala Jiřího Kajínka v kleci. Dostala přetlačování rukou u stolku. Necelý měsíc po premiéře nové české organizace bojových sportů G MMA 1: Samhain z 31. října 2026 se ale nejvíc neřeší páka, nýbrž účet za celý rozjezd projektu. Jedna strana mluví o vydělaném galavečeru, druhá o ztrátě v řádu milionů a vyúčtování na stůl nepoložila ani jedna. Redakce MMAmag proto nahlédla do registru smluv, kam akci zapsal někdo úplně jiný než samo G MMA.
Co počítal promotér Jakub Jíra a co zákulisní zdroj
Server Top-Fight napsal 23. listopadu 2026, že souhrnná ztráta rozjezdu G MMA má dosahovat zhruba 14 milionů Kč. Číslo podle něj nepatří k samotnému turnaji, ale k celému období od startu projektu po premiérový večer. Do bilance mají vstupovat propagace, tiskové konference, rezervace prostor a odměny účastníků. Největší nákladovou položkou mají být odměny.
Je to informace ze zákulisí, ne účetní doklad. Sám Top-Fight k ní dodává: „Organizace nepředložila veřejné vyúčtování, které by uvedenou souhrnnou ztrátu potvrzovalo nebo umožňovalo ověřit jednotlivé položky“. Ověřit tu částku tedy k 24. listopadu 2026 není podle čeho. Redakce MMAmag se proto s dotazy na hospodaření premiérového turnaje i celého rozjezdu obrátila přímo na G MMA. Do vydání článku nikdo z organizace neodpověděl.
Proti ní stojí promotér Jakub Jíra. Podle textu Top-Fightu z 10. listopadu 2026 na svém Instagramu tvrdil, že premiérový turnaj byl výdělečný a že Machmud Muradov i Jiří Kajínek dostali celý honorář. Obě tvrzení mohou stát vedle sebe, protože jedno se týká jednoho večera, druhé celého rozjezdu. Jediný veřejný dokument o té premiéře pochází od pronajímatele haly.
V registru smluv je premiéra jedna položka bez ceny
V registru smluv je k akci vedena Provozní dohoda na akci G MMA s číslem PD_ZA26-4096. Uzavřely ji 28. října 2026 Výstaviště Praha a společnost G ENTERTAINMENT CZECH, provozovatelka organizace. Záznam byl zveřejněn 5. listopadu 2026. Kolonky s hodnotou plnění v něm zůstaly nevyplněné.
|Údaj v registru smluv
|Hodnota
|Datum
|Provozní dohoda PD_ZA26-4096
|Výstaviště Praha a G ENTERTAINMENT CZECH
|uzavřena 28. 10. 2026
|Zveřejnění záznamu a přílohy
|příloha nahrána v 15:54
|5. 11. 2026
|Hodnota bez DPH i včetně DPH
|nevyplněno
|neuvedeno
Dokument tedy dokládá, že premiéra měla smluvní zázemí u provozovatele areálu. O penězích z něj neplyne nic.
V novince, kterou G MMA zveřejnila na svém webu 1. září 2026, redakce MMAmag našla popis večera jako setkání profesionálních bojovníků, známých internetových tváří a netradičních disciplín. Plakát sliboval mix. Veřejné zdroje cenu této kombinace neuvádějí. Největší položkou mají být podle zákulisního zdroje lidé na kartě a ti se po premiéře ozývali hodně různě.
Jeden děkoval, druhý si stěžoval
Machmud Muradov, 36letý uzbecký bojovník a podle profilu na webu OKTAGON MMA šampion polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 30-8-0 a jedním zápasem bez výsledku, se organizace zastal. Server MMA Shorties 8. listopadu 2026 citoval jeho slova: „Do dnes, do zápasu, po zápase, i vyplaceno jsem dostal“. Bilanci v jeho profilu na Sherdogu redakce MMAmag ověřila 24. listopadu 2026.
Jinak mluvil Matouš Kaluba, český tiktoker a influencer, kterého G MMA uvádí mezi svými tvářemi. Podle Top-Fightu natočil 3. září 2026 video přímo na tiskové konferenci v Duplexu a tvrdil, že organizace nedodržela finanční dohodu. Organizace se k tomu podle téhož textu tehdy nevyjádřila a konkrétní dlužná částka potvrzená nebyla.
Jiří Janouch, vystupující jako MaxGreen, pustil do světa větu ve smyslu, že je lepší dostat míň a peníze opravdu vidět než dostat víc a nedostat nic. Druhý den ji podle Top-Fightu zlehčil jako opilecký žert a na přímé dotazy k penězům konkrétně neodpověděl.
Jedna věc se v té debatě ztrácí: ztráta projektu a nevyplacené honoráře jsou dvě různé položky. Plošné nevyplácení bojovníků z dostupných podkladů neplyne. Nejhlasitější stížnost po premiéře ostatně nepřišla od bojovníka, ale od diváků.
Nová organizace, stará disciplína: počítání cizích peněz
GLOSA Projekt postavený na známých tvářích žije z toho, že se o něm mluví. Mlčení o číslech je v takovém modelu taky obsah: dokud nikdo neukáže papír, může si každý tábor dosadit vlastní součet a hádat se do další akce.
Potíž je, že jediný dokument, který o premiéře k 24. listopadu 2026 existuje veřejně, nevydala organizace, ale pronajímatel haly. A ani v něm cena není.
Co z toho má divák, který si koupil přenos
Místo zápasu Jiřího Kajínka s Martinem Trnečkou, bývalým příslušníkem Vězeňské služby, kterého G MMA představuje jako Bachaře, sledovali diváci páku. Kajínek to serveru Káóčko 6. listopadu 2026 komentoval slovy: „Musím říct, že jsem avizoval, že by bylo fajn přímo tam napsat páku“. Mluvčí G MMA Natálie Sochová pro eXtra.cz 10. listopadu 2026 odmítla, že by organizace chtěla veřejnost záměrně uvádět v omyl. Připustila zároveň, že na jednom z komunikačních kanálů se objevila informace odkazující na standardní boxerský zápas, která podle ní neodpovídala komunikaci na ostatních kanálech.
Z obchodních podmínek společnosti G ENTERTAINMENT CZECH účinných od 31. srpna 2026, které redakce MMAmag prošla, plyne, že cena za jednorázový přístup se podle článku 9.1 nevrací s výjimkou vyjmenovaných případů. Článek 9.2 dává divákovi volbu mezi vrácením ceny a náhradním pořadem tehdy, pokud se živé vysílání vůbec nekoná nebo je pořad podstatně změněn. Tytéž podmínky dodávají, že změna složení osob, pořadí zápasů, výsledku ani délky trvání se za podstatnou změnu nepovažuje.
Co se mění pro další kartu: podle Top-Fightu z 10. listopadu 2026 ji sestaví Martin Kocourek a Jíra zůstává promotérem a moderátorem, matchmaking už ale dělat nemá. Termín druhé akce zatím není. A dokud G MMA neukáže vyúčtování, zůstává 14 milionů tvrzením zákulisí. Jediným doloženým papírem o premiéře je smlouva, ve které chybí cena.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka