Policejní zpráva z Berounska má jedno prázdné místo: jméno. Mluví o šestadvacetiletém muži, kterého kriminalisté obvinili z týrání zvířat a výtržnictví a kterého soud poslal do vazby. Případ se týká jedenáctiměsíčního zlatého retrívra, který zahynul 18. června 2026 u Korenského rybníka v obci Korno. Do té mezery doplnil jméno server eXtra.cz: podle jeho čtyř nezávislých, nejmenovaných zdrojů má jít o Matouše Kalubu z organizace G MMA. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe policejní zprávu, obě trestní ustanovení a web organizace, která Kalubu dál vede mezi svými bojovníky.
Policie mluví o šestadvacetiletém muži. Jméno v její zprávě chybí
Podle tiskové zprávy, kterou zveřejnilo krajské ředitelství Policie ČR ve Středočeském kraji, čelí obviněný zločinu týrání zvířat a přečinu výtržnictví. Kriminalisté podali podnět státnímu zástupci, ten návrh akceptoval a soudce Okresního soudu v Berouně muže vzal do vazby. Jako důvod policie uvádí obavu z ovlivňování svědků a z opakování trestné činnosti. Svědky události z 18. června 2026 mezi 17. a 18. hodinou u Korenského rybníka policie stále hledá, výzva byla na jejím webu dostupná i 24. listopadu 2026.
Mezi dnem události a dnem, kdy o případu policie informovala, uplynulo 155 dní, tedy pět měsíců a dva dny.
Že obviněným je Matouš Kaluba, tvrdí eXtra.cz. Kaluba je český influencer a tiktoker, kterého G MMA na svém webu popisuje jako zkušeného účastníka zápasů na internetové scéně; neoficiální statistický portál GMMA Stats mu eviduje bilanci 0-0. G MMA je nová česká organizace, která spojuje bojové sporty s internetovými tvářemi. Její promotér Jakub Jíra k případu serveru řekl: „Dostaly se k nám informace, že byl minulý týden vzat do vazby.“ Identitu obviněného policie nepotvrdila.
|Datum
|Co se stalo
|Zdroj
|18. 6. 2026
|Událost u Korenského rybníka v obci Korno mezi 17. a 18. hodinou
|Policie ČR
|20. 11. 2026
|Zveřejněno obvinění šestadvacetiletého muže, vazba, výzva svědkům
|Policie ČR
|21. 11. 2026
|Identifikace Matouše Kaluby ze čtyř nejmenovaných zdrojů
|eXtra.cz
|24. 11. 2026
|Profil Kaluby je na webu organizace stále online
|G MMA
Zatímco případ pět měsíců nebyl veřejně vidět, Kaluba podle eXtra.cz sám v červnu promluvil. A mluvil o sobě jako o poškozeném.
Co podle eXtra.cz stálo na jeho profilu na Silvestra a co přibylo v červnu
Server popisuje dvě vystoupení téhož účtu. Na Silvestra měl Kaluba zveřejnit příspěvek, v němž prosil lidi, aby byli ke zvířatům ohleduplní a neodpalovali petardy a ohňostroje. Krátce po 18. červnu pak podle eXtra.cz přibylo video, ve kterém rozrušeně mluví o vlastním postavení: „Já jsem oběť zločinu a orgány činné v trestním řízení s tím nic nedělají!“
Jde o jeho tvrzení, ne o popis toho, co se stalo. Z citovaných pasáží neplyne, jakého řízení se týkaly; do souvislosti s případem psa je staví eXtra.cz. Obě vystoupení jsou převzatá z tohoto serveru.
Platí přitom presumpce neviny. Trestní řád stanoví, že dokud vinu nevysloví pravomocný odsuzující rozsudek, nelze na obviněného hledět, jako by byl vinen. Policie u obvinění uvádí hrozbu až šesti let vězení. A ta sazba se neodvozuje od základní podoby týrání zvířat.
Odkud se bere šest let a proč vazba ještě není trest
V zákoně č. 40/2009 Sb. redakce MMAmag dohledala, že základní podoba týrání zvířat podle § 302 odst. 1 nese sazbu šest měsíců až tři léta. Hranice šesti let patří až třetímu odstavci, který dopadá mimo jiné na případy, kdy čin způsobí zvířeti smrt nebo je spáchán zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Výtržnictví podle § 358 má v základní podobě sazbu až dvě léta, při opětovném spáchání nebo spáchání členem organizované skupiny až tři léta.
Vazba není trest. Podle § 67 trestního řádu slouží k zajištění řízení a soud ji nařizuje z konkrétních důvodů, v tomto případě kvůli obavě z ovlivňování svědků a z opakování trestné činnosti. Policie uvedla, že při vyšetřování spolupracovala s krajskou veterinární správou a opatřila si znalecké posudky. O vině rozhodne soud, pokud věc dospěje k obžalobě.
Co s profilem udělá organizace, která ho měla na plakátu
Profil Kaluby byl na webu G MMA dostupný i 24. listopadu 2026 a v sekci novinek na témže webu redakce MMAmag žádné stanovisko organizace k obvinění nenašla. Redakce se proto obrátila přímo na G MMA s dotazy, zda organizace o obvinění ví a co hodlá s profilem udělat. Do vydání článku nikdo z organizace neodpověděl. Organizace uspořádala první galavečer 31. října 2026 v Praze a Kalubu uváděla mezi jmény v programu.
Promotér Jíra se k vazbě vyjádřil jen zprostředkovaně pro eXtra.cz a o dalším kroku organizace nic neřekl. Ze zápisu v Obchodním věstníku z 27. října 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že je zároveň společníkem firmy stojící za G MMA s podílem 10 %. Rozhodnutí o tom, zda profil zůstane online, tak leží na stejné adrese, odkud zaznělo jediné vyjádření k případu.
Proč tenhle případ scéna jedním příspěvkem neuzavře
ANALÝZA · Internetová bojová scéna staví na profilech. Profil je plakát, archiv i obchodní artikl, a právě proto se v takové kauze stává hlavním důkazem o tom, jak se organizace rozhodla. Dokud na něm jméno zůstává, mluví sám za sebe.
Mezera mezi dokumentem bez jména a článkem se jménem má přitom praktický dopad. Policie identitu nepotvrdila, soud o vině nerozhodl, a přesto veřejnost jméno zná. Břemeno se tím přesouvá na promotéra, který musí reagovat na něco, co oficiálně neexistuje.
K dispozici jsou proto tři dokumenty. V prvním jméno chybí, druhý ho doplnil z nejmenovaných zdrojů, třetí ho má pořád v hlavičce profilu. Až se ty tři verze srovnají, bude po případu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková