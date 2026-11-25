Pravidelná valorizace důchodů od 1. ledna 2027 je stanovena nařízením vlády a její uskutečnění nezávisí na dalším projednávání mimořádného příspěvku. Základní výměra důchodu, která je pro všechny příjemce stejně vysoká, vzroste o 270 korun na 5 170 korun měsíčně.
Procentní výměra, jejíž výše závisí zejména na předchozích výdělcích a době pojištění, se zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu tak celkové navýšení dosáhne 304 korun a výsledná měsíční částka bude přibližně 22 196 korun. Člověku, který nyní pobírá starobní důchod ve výši 20 000 korun, se penze při běžném výpočtu zvýší o 301 korun na 20 301 korun. Zvýšená částka mu bude náležet pravidelně každý měsíc, nikoliv pouze při první lednové výplatě.
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Kdy by peníze mohly přijít
Další finanční pomoc představuje samostatný návrh jednorázového příspěvku ve výši 2 000 korun, který je součástí projednávané novely důchodového pojištění. Návrh už prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně a příslušný sněmovní výbor doporučil jeho schválení.
K 23. listopadu 2026 však zákon dosud neprošel celým legislativním procesem, takže důchodcům na mimořádné peníze zatím nevznikl právní nárok. Třetí čtení Sněmovna navrhla na pořad schůze začínající 24. listopadu. Pokud novelu schválí, postoupí ji Senátu. Pokud by novela vstoupila v účinnost během ledna, příspěvek by se podle současného znění vyplácel nejdříve v březnu 2027. Případné pozdější nabytí účinnosti zákona by znamenalo také posunutí termínu výplaty, protože rozhodující je druhý kalendářní měsíc po měsíci, v němž zákon začne účinkovat.
Rozhodující bude datum přiznání důchodu
Připravovaný příspěvek by se neměl týkat pouze příjemců starobních penzí, ale také lidí pobírajících invalidní nebo pozůstalostní důchod. Podstatnou podmínkou je, aby byl český důchod přiznán ode dne před 1. lednem 2027 a aby na jeho výplatu vznikl nárok alespoň po část rozhodného měsíce.
Člověk, kterému bude starobní důchod přiznán od prosince 2026, by tak mohl podmínky splnit, zatímco příjemce s důchodem přiznaným až od ledna 2027 by na příspěvek podle současného návrhu nedosáhl. Důležité je přitom datum, od kterého je penze přiznána, nikoliv samotný den podání žádosti nebo doručení rozhodnutí. Nárok by proto mohl vzniknout i člověku, kterému bude důchod přiznán zpětně od data před začátkem roku 2027. Podle projednávaného návrhu by se příspěvek i při pobírání více důchodů vyplatil jen jednou.
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Proč rozhoduje i okamžik vzniku nároku
Většina oprávněných důchodců by podle projednávaného znění nemusela podávat žádnou zvláštní žádost ani navštěvovat úřad. Mimořádné peníze by jim byly vyplaceny v obvyklém termínu a stejným způsobem, jakým dostávají důchod, tedy například na bankovní účet nebo prostřednictvím pošty. Výjimka by se týkala některých lidí, kterým nárok na výplatu důchodu zanikne během rozhodného měsíce ještě před pravidelným výplatním termínem.
Ti by museli o příspěvek požádat samostatně a na jeho vyplacení by podle návrhu byla stanovena zvláštní lhůta. Připravovaná úprava zároveň počítá s tím, že se mimořádná částka nebude započítávat mezi příjmy rozhodné pro další sociální dávky a nebude možné ji postihnout exekucí. Dokud ale nebude zákon definitivně schválen, mohou se jednotlivé podmínky změnit a nelze považovat automatickou výplatu za zaručenou.
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Jak s plánovanou částkou naložit v domácím rozpočtu
Vedle mimořádného příspěvku je důležité upozornit na rozdíly v samotné lednové valorizaci, které se dotknou zejména některých příjemců předčasných starobních důchodů. Lidem s předčasným důchodem přiznaným po 30. září 2023, kteří do konce roku 2026 nedosáhnou řádného důchodového věku, se totiž procentní výměra při lednové valorizaci nezvýší.
Jejich důchod tak vzroste pouze o základní částku 270 korun, přestože běžní starobní důchodci získají také příslušné procentní navýšení. Samostatný návrh dvoutisícového příspěvku takové omezení podle současného znění neobsahuje a počítá i s příjemci předčasných důchodů, kteří splní stanovené podmínky. Rozdílný dopad je patrný také v dlouhodobém rozpočtu domácnosti, protože pravidelné zvýšení průměrné penze o 304 korun představuje za celý rok 3 648 korun navíc.
Pokud by se k němu připočetl schválený jednorázový příspěvek, činil by celkový dodatečný příjem za rok 2027 u takového důchodu 5 648 korun, avšak pouze 3 648 korun z této částky by vyplývalo z trvalého zvýšení měsíční penze
psp.cz, MPSV, e-sbirka.gov.cz, davky.cz