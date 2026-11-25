„Rada města Olomouce doporučila zastupitelstvu schválit ukončení spolupráce se společností Nová Velkomoravská na přípravě projektu Multifunkční haly Olomouc. Důvodem je změna vlastníka společnosti, jejíž nové vedení již realizaci projektu nepředpokládá. Ukončit se má jak memorandum o spolupráci, tak smlouva týkající se přípravy podkladů pro notifikaci veřejné podpory u Evropské komise,“ uvedla Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu olomouckého magistrátu.
Přibližně před šesti lety představil Richard Morávek, zakladatel společnosti Redstone, projekt multifunkční haly, která měla za výrazné finanční podpory veřejného sektoru vyrůst v plánované čtvrti nazvané Nová Velkomoravská v sousedství páteřní silnice v Olomouci. Hanácký podnikatel a patriot zemřel v září na následky úrazu hlavy, který utrpěl v polovině prázdnin na dovolené ve Španělsku.
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Developerská společnost Redstone ještě před osudovou nehodou svého zakladatele provedla několik transakcí se skupinou Creditas, v jejíž čele stojí další olomoucký miliardář Pavel Hubáček. Jednou z nich byl i převod společnosti Nová Velkomoravská, která zahrnuje nejen pozemky po bývalém vojenském opravárenském podniku u řeky Moravy, ale také nehmotný majetek v podobě dokumentací k projektům a dalších podkladů.
V červnu 2025 uzavřelo město Olomouc se společností memorandum o spolupráci. „Dokument stanovil společný postup při přípravě projektu multifunkční haly, včetně zpracování podkladů potřebných pro notifikaci veřejné podpory u Evropské komise. Na těchto podkladech se měly obě strany podílet rovným dílem. V červenci téhož roku pak uzavřely také smlouvu, podle níž měla společnost hradit polovinu nákladů spojených s přípravou notifikace,“ sdělila Jedličková.
„Analýza stála zhruba jeden a půl milionu,“ podotkl před časem ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
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V dubnu 2026 pak vedení města schválilo zahájení samotného procesu notifikace, který měl u evropského orgánu ověřit možnost veřejné podpory soukromého projektu na úrovni okolo 51 milionů korun ročně. Z městské a krajské kasy by tak podle předpokladů putovalo během tří dekád na investici developerské skupiny, která by pak sloužila nejen obyvatelům Olomouce, celkově zhruba 2,5 miliardy korun. Podporu záměru vyjadřovala část předchozího vedení města společně s částí opozice a také čelní představitelé Olomouckého kraje, zejména z hnutí ANO či z SPD. Naopak další politická uskupení na radnici vnímala finanční zátěž projektu pro rozpočet Olomouce jako příliš vysokou nebo označovala formát spolupráce jako nevýhodný pro město.
„Situace se změnila poté, co společnost Nová Velkomoravská přešla do vlastnictví skupiny Creditas. Její nové vedení bylo prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře požádáno o vyjasnění, zda nadále počítá s přípravou a realizací multifunkční haly v původně plánovaných parametrech. Ve své odpovědi z 29. října 2026 společnost uvedla, že nový vlastník pokračování této části projektu a realizaci záměru výstavby haly nepředpokládá,“ komentoval rozhodnutí náměstek primátora Josef Suchánek (STAN).
„Na základě tohoto stanoviska byl připraven návrh dohody o ukončení obou smluvních dokumentů. Rada města jej projednala a doporučila zastupitelstvu jeho schválení. O definitivním ukončení spolupráce ze strany města rozhodnou zastupitelé,“ doplnila Lenka Jedličková.