Co by bylo roku 2026 odpovídající výzvou pro Barneyho Stinsona z Jak jsem poznal vaši matku? Přece zhluboka se nadechnout a zkusit bez nádechu vyjmenovat všechny superhrdiny, kteří se v prosinci schází v epické marvelovce Avengers: Doomsday. Finální trailer na založení staronové aliance proti zlotřilému Dr. Doomovi (Robert Downey Jr.) se soustředí především na Steva Rogerse (Chris Evans) a na strastiplné důsledky dřívějších velkolepých činů. Jste správně nabuzení před premiérou, která se uskuteční už 16. prosince?
Hodně to už připomíná vibrace, které Marvel zkoušel vyvolat při uvedení původních „MCU Avengers“ z roku 2012. Kroužení kamery kolem elitní skupiny hrdinů ze stáje Stana Leeho tehdy zpečetilo událost, která se do roku 2019 a premiéry Avengers: Endgame jen rozrůstala – poslední bitva třetí fáze MCU tehdy přitom ani nepotřebovala pořádný trailer, aby to v kinech dotáhla ke třem miliardám dolarů. Fáze 4 s Ant-Manem, srandovním Thorem či stabilně vydělávajícím Spider-Manem ale nevyšla z koronaviru úplně zdravá a nyní je potřeba vysolit skutečně pamětihodný sraz nejmocnějších lidí ve vesmíru.
Doomsday
, první část dvoudílné týmovky, kterou rovněž v režii bratrů Russových završí Secret Wars
podle všeho příští Vánoce, má několik nesporných výhod. Přímá konkurence v podobě třetí Duny
možná nebude ideální (ale třeba povede k lukrativnímu dvojprogramu), avšak skutečnost, že filmový Marvel konečně ukořistil práva na X-Meny, by návštěvnosti mohla nahrát. Kromě Fantastické čtyřky, Florence Pugh
a Hailee Steinfeld
v rolích Yeleny Belove a Kate Bishop či Kapitána Ameriky osobně, jemuž je se zarostlou tváří Chrise Evanse
věnována většina osudové upoutávky, tak přivítáme i všemocné svěřence profesora Xaviera včetně samotného muže na křesle, jehož si před smrtí stihnul naposledy zahrát Patrick Stewart
. Právě povolání X-Menů Jamesem Marsdenem
, jenž znovu ztvárnil Cyclopse, je tedy vrcholem dosavadní propagace – obsahujícím také povědomé kroužení kolem nynější superhrdinské elity.
Zbylí harcovníci z MCU, oficiálně rozjetého roku 2008, tak dostávají pár ještě zkušenějších posil. Budou je ostatně potřebovat, jelikož mocný Thor, ač tentokrát v naléhavější poloze, dostává od Dooma na frak a dokonce ztrácí své kladivo. Moc se to neliší od propagace Avengers: Infinity War, kdy se vážně spekulovalo o posledním dostaveníčku Iron Mana předtím, než si na něm smlsne zdánlivě neporazitelný (a nevyhnutelný) Thanos. Tehdy to ale Downey doklepal ještě do velkého finále a teď je z něj nový arcipadouch, tudíž v tomhle (mnoho)vesmíru je třeba být s predikcemi opatrný. Sázet ale spolehlivě můžeme na vysokorozpočtové digitální rodeo před zeleným plátnem, které se ale vynasnaží být také osobní, což trailer důrazem na Rogerse a Peggy Carter (Hayley Atwell) jasně předesílá. Jestli Russové, ostřílení z dřívějších Avengers a dobití streamovacím propadákem Pasáž, dokážou důstojně protlačit drama přes takovou záplavu postav a slavných tváří, to už je něco jiného.
Film přichází v závěsu za letním megahitem Spider-Man: Zbrusu nový den, jehož tržby se vyšplhaly ke dvěma a půl miliardám dolarů a na podzim se do některých zahraničních kin dokonce vrací. Doomsday tedy může vycházet z toho, že o marvelovské superhrdiny ještě panuje reálný zájem. Znovuuvedení Downeyho, Evanse a dalších legendárních herců včetně Iana McKellena jako Magneta, jež kamera hezky obkrouží skoro všechny dohromady, pak určitě nebude ke škodě. Tak co myslíte, budou z toho opět rychlé dvě miliardy?
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Zdroje: Kinobox, Marvel Entertainment