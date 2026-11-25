Svaz obchodu varuje před podvody při předvánočních online nákupech, na co si dát pozor?
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Svaz obchodu varuje před podvody při předvánočních online nákupech, na co si dát pozor?Zdroj: Pixabay
Článek byl publikován 25.11.2026 08:30
Švédsko rozšířilo pomoc Ukrajině ve dvou rovinách. Spolu s Velkou Británií se zavázalo zajistit výzbroj a...
Vláda rozhodla o prodloužení regulace cen benzinu a nafty až do 31. prosince 2026. Současně zachová...
Od července do září spotřebovaly české domácnosti o 14,1 % méně zemního plynu než ve stejném období loni....
Administrativní zátěž v žebříčku očekávaných překážek podnikání pro rok 2027 předstihla problémy na...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →