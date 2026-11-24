Silnější déšť dokáže během několika minut odnést část zeminy ze svahu, odkrýt kořeny rostlin a vytvořit na záhonech nevzhledné rýhy. Pomoci přitom mohou i větší kameny, které už na zahradě leží nebo zbyly po úpravách pozemku. Při správném rozmístění zpomalí odtok vody, zachytí splavovanou zeminu a zároveň poslouží jako přirozený dekorativní prvek.
Kameny rozmístěte napříč svahem
Na mírně svažitých záhonech se vyplatí položit větší kameny do nepravidelných řad vedených napříč svahem, nikoli po směru stékající vody. Vytvoří drobné překážky, které zpomalí proudění a umožní vodě postupně vsakovat do půdy. Zemina unášená deštěm se pak zachytává před kameny místo toho, aby končila na chodníku nebo u paty svahu.
Kameny by měly být dostatečně těžké a stabilní, aby je voda neposunula. Částečně je zapusťte do země a jejich spodní část pevně usaďte. Rozmístění přizpůsobte sklonu terénu i množství vody, které místem obvykle protéká. Souvislou nepropustnou hráz však nevytvářejte. Voda musí mít možnost bezpečně odtékat.
Využijte kameny také kolem rostlin
Jednotlivé větší kameny lze umístit na okraje záhonů, kde pomohou zadržet zeminu a vymezit plochu proti trávníku či cestičce. Na svahu mohou vytvořit nízké stupně, které rozdělí dlouhý souvislý sklon na kratší úseky. Díky tomu se snižuje rychlost odtékající vody a půda má více času ji přijmout.
U mladých rostlin a keřů lze kameny rozmístit do volného oblouku na straně, odkud voda přitéká. Nedávejte je těsně ke stonkům ani ke kmenům, aby neomezovaly růst a nezadržovaly u nich nadměrnou vlhkost. Vhodnější je ponechat kolem rostliny volný prostor a sledovat, zda se po dešti netvoří kaluže.
Tip: Přínos kamenů v půdě.
Mezery vyplňte tak, aby půda neodtékala
Při stavbě kamenného okraje nemusí být všechny mezery uzavřené. Menší kameny lze použít k vyplnění větších otvorů, kde by proud vody mohl zeminu snadno odplavovat. Povrch mezi kameny pomůže zpevnit také nízký porost nebo vrstva organického mulče, která omezuje rozstřikování půdy při dopadu kapek. Mulč ale na prudkém svahu zajistěte tak, aby jej voda sama neodnášela.
Foto: Pixabay
Po prvních vydatnějších deštích zkontrolujte, zda kameny zůstaly na místě a zda se voda nezačala soustřeďovat do jediné rýhy. Pokud se tak děje, upravte jejich rozmístění. V místech, kde proudí velké množství vody, samotné kameny nemusí stačit a může být nutné odborně vyřešit odvodnění.
Zdroj: autorka
Náhledové foto: Pixabay
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