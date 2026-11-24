V zimě se doma vyplatí pravidelně větrat, ale pokojové rostliny na parapetu otevřené okno špatně snášejí. Většina pokojovek pochází z tropů a chlad jim škodí mnohem dřív, než venku začne mrznout. Pokojovky při větrání proto raději přeneste dál od okna.
Proč pokojovkám vadí chlad
Tropické rostliny jsou zvyklé na teplo po celý rok. Poškození chladem u nich začíná už mezi 8 a 12 °C, tedy dávno předtím, než teplota klesne k nule. Záleží na druhu rostliny, na tom, jak dlouho chlad trvá, a také na tom, jak prudce teplota klesne. Krátké ochlazení rostlina většinou přežije, delší pobyt v chladu ji ale může poškodit natrvalo.
Citlivé bývají například aglaonemy, difenbachie nebo anturie a víc trpí také mladé rostliny a čerstvé řízky. Odolnější jsou některé filodendrony, většina tropických druhů ale chladný parapet nesnáší.
Foto: Pixabay
Jak poškození chladem poznáte
Poškození se často neprojeví hned, ale až za den nebo dva, když rostlina zase stojí v teple. Na listech se objeví vodnaté skvrny, které potom zhnědnou, a listy začnou vadnout. Při silnějším poškození se na nich mohou objevit i propadlé skvrny a list pak rychleji stárne a odumírá. Příčinu proto málokdo spojí s větráním a hledá chybu v zálivce nebo hnojení. Poškozené listy odstřihněte. Mírné poškození vzrostlá rostlina obvykle přežije, i když jí chvíli potrvá, než se zotaví.
Tip: Pokojovkám začaly schnout listy? Sáhnete po konvičce a uděláte největší chybu topné sezóny
Kam s pokojovkami při větrání
U okna je v zimě i při zavřeném okně zhruba o 5 °C chladněji než uprostřed místnosti. Když okno otevřete dokořán, teplota na parapetu klesne ještě víc a mrazivý vzduch proudí přímo na listy. Před větráním proto rostliny z parapetu sundejte a vraťte je, až okno zavřete a místnost se trochu zahřeje. Když větráte jen krátce, stačí rostliny přenést na stůl dál od okna.
Pokud máte na parapetu víc rostlin, připravte si pro ně předem místo, třeba stolek nebo polici uprostřed místnosti, ať je při každém větrání nemusíte složitě přerovnávat. Listy by se ani mimo větrání neměly dotýkat studeného skla a rostliny by neměly stát v průvanu u netěsného okna.
Zdroje info: Autor, https://ask.ifas.ufl.edu/publication/EP429/pdf, https://www.canr.msu.edu/floriculture/uploads/files/Low%20temperature.pdf
Náhledové foto: Pixabay
The post Při větrání během mrazu sundejte pokojovky z parapetu. Tropickým rostlinám škodí už chlad kolem 10 °C first appeared on Naše zahrada.