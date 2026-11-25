Rekonstrukce za 73 milionů zvýšila bezpečnost přehrady Hubenov
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
2026-11-23-Pohled-na-vodni-nadrz-Hubenov-1-2048×1534 (1)
Článek byl publikován 25.11.2026 08:00
Ukončení výroby tepla z uhlí nemusí znamenat konec centrálního zásobování ani výpadky dodávek pro...
Dánský trajektový dopravce Molslinjen připravuje trojici obřích plně elektrických katamaránů, které mají...
Čtyři vodní nádrže a rybníky na pomezí Vysočiny a jižní Moravy prošly rekonstrukcí. Lesy ČR obnovily jejich...
Pohyb zasněženou krajinou bez náročného lyžování, běžek nebo sněžnic. To slibují nové elektrické lyže SNOMO...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →