Naši předkové mluvili barvitě a my jsme si z jejich slovní zásoby nechali jen zlomek. Otestujte, kolik z těch zapomenutých slov ještě poznáte. Nic se neděje, pokud si nevzpomenete, babičky a staré knihy vás rády doučí.
Každý jazyk se pomalu proměňuje. Některá slova z něj mizí, protože zmizela věc, kterou pojmenovávala. Jiná ustoupila novějším výrazům, i když věc samotná existuje dál. Jazykovědci první skupině říkají historismy, druhé archaismy. Ponocného ani fiakra už dnes na ulici nepotkáte, ale slovo „zhola“ nebo „teskno“ by se v dnešní řeči dalo klidně použít – dnes už ale máme modernější možnosti.
Právě takové výrazy dnes potkáme hlavně ve starší literatuře, ve vyprávění pamětníků nebo v lidových rčeních. Čtenáře moderní knihy mohou zaskočit, ale často stačí chvilka přemýšlení a význam se dá odhadnout z příbuzných slov. Přesně to si teď vyzkoušíte.
- Nezapomeňte se podívat i na další zábavné kvízy, které pro vás připravili naši šikovní redaktoři
Kvíz: Poznáte, co která stará slova znamenají?
U každého slova vyberte jednu z možností a až budete mít všechny odpovědi zapsané, podívejte se na správné odpovědi pod kvízem. Otázky jsou seřazeny od snazších k těžším, takže finále může být docela oříšek.
1) Světnice: „Zimní večery trávili všichni ve světnici u kamen.“
a) půdní prostor, kde se sušilo prádlo
b) hlavní obytná místnost venkovského domu
c) kůlna na nářadí
d) sklípek na uskladnění ovoce
2) Ponocný: „Ponocný zatroubil desátou hodinu.“
a) člověk, který celé noci chodí po hospodách
b) lovec nočních zvířat
c) pekař, který peče pečivo přes noc
d) noční hlídač obce
3) Zhola: „Měl kapsy zhola prázdné.“
a) úplně, naprosto
b) jen zčásti
c) zbytečně
d) zprudka
4) Fiakr: „Pán se rozhodl projet město fiakrem.“
a) druh vysokého cylindru
b) pokoj v hostinci s výhledem
c) pronajímaný koňský kočár (i jeho kočí)
d) kuchyňská mísa
5) Šenk: „Dlouho se zdrželi v šenku.“
a) na tržišti
b) v kostele
c) na poli při žních
d) v hostinci u výčepu
6) Teskno: „V cizině mu bylo teskno.“
a) smutno, stýská se mu
b) horko
c) těsno, málo místa
d) rušno
7) Pacholek: „Pacholek vyvedl koně ze stáje.“
a) statkář a majitel panství
b) kovář
c) mladý čeledín, služebný
d) kostelník
8) Šafář: „Šafář dohlížel na žně.“
a) obchodník s šafránem
b) správce hospodářství na velkostatku
c) kostelní zpěvák
d) pastýř ovcí
9) Kolomaz: „Povoz skřípal, protože chyběla kolomaz.“
a) sladký koláč s mákem
b) kolotoč na posvícení
c) lidový nápoj z pivovaru
d) hustý tmavý prostředek k mazání os vozů
10) Dryák: „Pocestným nabízel dryák, který prý léčil všechno.“
a) lidový léčivý prostředek, všelék
b) druh mastného sýra
c) kabát z hrubého sukna
d) pytlík s kořením
Správné odpovědi a vysvětlení
- b) Hlavní obytná místnost venkovského domu. Rodina v ní žila, jedla i trávila večery. Název souvisí se slovem světlo.
- d) Noční hlídač obce. Ponocný chodil v noci obcí nebo městem a hlídal, aby nikde nehořelo a nepáchali zločiny zloději. Často také hlásil hodiny. Slovo je odvozené od ponocovat, tedy bdít v noci.
- a) Úplně, naprosto. Dnes ho potkáme hlavně v rčení „zhola nic“. Slovo je příbuzné s adjektivem holý, takže zhola prázdné kapsy jsou vlastně „holé“ kapsy.
- c) Pronajímaný koňský kočár (i jeho kočí). Fiakr byl takový historický taxík, a stejně se říkalo i jeho kočímu. Slovo pochází z francouzského fiacre. Podle nejčastějšího výkladu je pojmenované po pařížském hotelu Saint-Fiacre, kde se tyto povozy pronajímaly.
- d) V hostinci u výčepu. Šenk je výčep, hostinec. Slovo přišlo z němčiny (Schenke). Hostinskému se říkalo šenkýř a čepovat pivo nebo víno znamená šenkovat.
- a) Smutno, stýská se mu. Teskno je příbuzné se slovy stesk a tesknit. Rčení „je mi teskno“ se objevuje hlavně ve starší literatuře. A kdo zvolil „těsno“, chytil se na podobný zvuk.
- c) Mladý čeledín, služebný. Pacholek byl mladý sluha na statku. Slovo vychází z pachole, což je starý výraz pro chlapce. Časem dostalo i hanlivý nádech, takže „pacholek jeden!“ znamenalo něco jako darebák.
- b) Správce hospodářství na velkostatku. Šafář řídil hospodářství na panském statku, rozděloval práci čeledi a dohlížel na pole i dvůr. Slovo vzniklo z němčiny (Schaffer). S šafránem nemá nic společného, ten byl jen zvukový chyták.
- d) Hustý tmavý prostředek k mazání os vozů. Kolomaz je hustá mazací hmota z dehtu a tuku, kterou se mazaly osy vozů a kočárů. Název dává smysl: kolo + mazat.
- a) Lidový léčivý prostředek, všelék. Dryák byl lidový lék, často pochybný „zázračný“ všelék. Slovo pochází z teriaku, což byl původně složitý protijed proti uštknutí jedovatými zvířaty. Obchodníkům s takovými směsmi se říkalo dryáčníci.
Jak jste dopadli?
- 0–3 správně: Moderní mluvčí
Mluvíte tak, jak se mluví dnes, a nikdo vám to nebere. Ponocný by vás sice moc nechápal, ale zase byste mu mohli ukázat, co je Wi-Fi.
- 4–6 správně: Milovník starých časů
Zjevně jste v dětství poslouchali babičku nebo si občas otevřete starou knihu. S fiakrem byste se svezli bez zaváhání.
- 7–9 správně: Znalec zapomenuté češtiny
Vaše slovní zásoba by obstála i v hospodě z doby císaře pána. Šafář by vás vzal do party a pacholek by vám držel koně.
- 10 správně: Živý slovník minulých století
Dokonalé skóre! Buď čtete staré knihy, nebo jste se do této doby dostali přímo z 19. století. V každém případě vás jmenujeme čestným ponocným české slovní zásoby.
Stará slova nejsou jen kuriozita. Říkají nám, jak lidé žili, čím se živili a co jim dělalo starosti. Když příště narazíte ve staré knize na slovo, které neznáte, zkuste ho nejdřív rozebrat. Často se v něm skrývá příbuzné slovo, které znáte, a význam se najednou odkryje sám.
Zdroj: Autorský text redakce Kapitalio.cz