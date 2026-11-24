Pivo patří mezi nejoblíbenější nápoje Čechů. Nejenže skvěle chutná, ale prospěje i rostlinám. Pokud máte rádi přírodní hnojiva bez zbytečné chemie, pak zkuste svým pokojovkám přilepšit právě zlatavým mokem. A nemusíte přitom otevírat novou láhev výběrového piva. Postačí nedopitý zbytek z předchozího večera.
Pivo je plné prospěšných látek
Čím nápoj rostlinám vlastně prospěje? Je bohatý zejména na vitamíny skupiny B, které podporují celkové zdraví rostlin, jejich růst, vývoj a metabolické procesy. Pivo také obsahuje množství minerálních látek jako je vápník, hořčík, draslík a fosfor, jež jsou pro rostliny také nepostradatelné. Například vápník podporuje vývoj rostlinných pletiv a buněk, hořčík je důležitý pro proces fotosyntézy a fosfor zajišťuje zdravý růst kořenů.
Pivní postřik prospěje hlavně listům
Pivo můžete používat buď přímo jako hnojivo tak, že ho nalejete přímo k rostlinám. Takové pivní hnojivo se doporučuje používat asi jednou za měsíc. Listy pak vyživíte zředěným nápojem s vodou. Jelikož pivo obsahuje cukry, bude povrch lisů hladký a krásně lesklý. Malý obsah alkoholu pak rozpustí usazenou špínu a prach.
Foto: Pixabay
Jak používat pivní postřik?
Příprava samotného postřiku je velmi jednoduchá. Naředíte jakékoliv pivo s vodou v poměru 1:1. Roztok aplikujte tak, že do něj namočíte hadřík, kterým budete přetírat listy pokojových rostlin. Tímto postupem se zbavíte i nečistot. Další variantou je nalít směs do nádoby s postřikovačem a listy postříkat malým množstvím. Pokud máte doma větší množství pokojovek, práci si ulehčíte tím, když jejich listy nejprve osprchujete vodou a teprve potom je postříkáte pivním roztokem.
Pivo lze praktickým způsobem využít i na zahradě. Trápí vás přítomnost otravných slimáků? Připravte jim osvědčenou pivní past, v níž se škůdci utopí.
Zdroje info: Autorka, www.ireceptar.cz
Náhledové foto: Radek Štěpán
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