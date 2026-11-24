Možná o tom ani nevíte, ale za neefektivnost topení si můžete vy sami. Může za to nesprávně rozmístěný nábytek a další drobnosti, které když se sečtou, tak pořádně zatíží vaši peněženku. Co tedy dělat, abyste ušetřili a přitom měli doma příjemné teplo?
Těžké závěsy podpoří topení
Díky hustým závěsům z kvalitních materiálů můžete omezit únik tepla přes okenní tabule a zároveň zabráníte pronikání nepříjemného chladu do místnosti. Večer je jednoduše zatáhněte a vytvořte mezi oknem a interiérem další izolační vrstvu. Zvolte například sametové, zatemňovací nebo vícevrstvé závěsy. Přes den, když svítí slunce, závěsy roztáhněte. Můžete si tak vyhřát místnost zcela zdarma.
Foto: Gemini
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Vyplatí se vypínat topení na noc? Koberec pro studené nohy
Zaměřte se také na podlahu, ze které můžete cítit nepříjemný pocit chladu. Využijte koberce jako dodatečnou izolační vrstvu. Kromě toho, že nestudí na nohou jako dlažba nebo beton, je můžete použít jako prostředek pro zútulnění domácnosti. V zimě se vám budou nejvíce hodit husté koberce s vyšším vlasem, případně kvalitní kusové varianty položené v místech, kde nejčastěji chodíte nebo sedíte. Pokud máte doma větší místnosti, nemusíte nutně pokrývat celou podlahu. Zaměřte se především na zóny, kde trávíte nejvíce času.
Topení potřebuje prostor
Pokud máte před radiátorem masivní pohovku, vysokou komodu nebo dlouhé závěsy, teplo se nemusí dostávat tam, kam potřebujete. Radiátor pak sice pracuje, ale jeho výkon nevyužíváte naplno. Zkuste proto nábytek trochu přeskládat. Sedačku odsuňte alespoň několik desítek centimetrů od radiátoru a ujistěte se, že před ním nestojí žádná velká překážka. Zkontrolujte prosto kolem všech topných těles. Pokud máte pod oknem pracovní stůl, křeslo nebo skříň, zamyslete se, zda by jim nesvědčilo jiné místo.
Přestavění nábytku pomáhá
Kromě toho, že nepostavíte nábytek před topení, jej můžete umístit tak, aby fungoval jako izolační vrstva. Velká knihovna u chladnější obvodové stěny? To je dobrý nápad! Nezapomeňte ani na pravidelné odvzdušňování radiátorů a kontrolu jejich funkčnosti.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Efektivní topení pro snížení účtů: jak si udržet teplo? first appeared on Naše zahrada.