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Na Brněnsku hořela stodola a dům, do akce muselo až 90 hasičů

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Dennívýzva
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Nedělní ráno strávilo na devadesát hasičů v Babicích na Brněnsku. Bojovali s požárem stodoly a rodinného domu. Přestože si zásah vyžádal třetí stupeň poplachu, nikdo se nezranil.
Na Brněnsku hořela stodola a dům, do akce muselo až 90 hasičů

Na Brněnsku hořela stodola a dům, do akce muselo až 90 hasičů

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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