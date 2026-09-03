Manželé celý život vydělávali rozdílně a do důchodu půjdou od roku 2027. Nové pravidlo jim může přilepšit

Rozdílné příjmy během manželství nejsou ničím neobvyklým. V jedné domácnosti mohl jeden z partnerů dlouhé roky budovat kariéru a dostávat nadprůměrnou mzdu, zatímco druhý pracoval za podstatně méně peněz, zkrátil si úvazek nebo se více věnoval rodině. Dnes se taková situace může výrazně projevit i po odchodu do penze. Starobní důchod se totiž každému počítá především podle jeho vlastní doby pojištění a příjmů, ze kterých bylo odváděno pojistné.
Od roku 2027 však začne platit možnost, která může situaci části manželských párů změnit. Do českého důchodového systému vstoupí takzvaný sdílený vyměřovací základ manželů. Jeho smyslem je umožnit dvojicím, které během společného života vydělávaly výrazně rozdílné částky, aby se jejich příjmy za určité období pro účely výpočtu důchodu rozdělily mezi oba.
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Příjmy manželů se mohou pro důchod zprůměrovat
Princip je na první pohled poměrně jednoduchý. Vyměřovací základy obou manželů za roky, kterých se sdílení týká, se vezmou dohromady a rozdělí mezi oba. V praxi tak může člověk, který měl v manželství nižší příjmy, získat pro výpočet penze vyšší vyměřovací základ. Naopak u partnera s vyššími příjmy se může základ snížit.
Představit si to lze na velmi zjednodušeném příkladu. Pokud by jeden z manželů v určitém období dosahoval výrazně vyšších příjmů než druhý, po využití sdílení by se pro účely důchodového výpočtu jejich rozdíl zmenšil. Neznamená to ale, že oba nakonec dostanou stejně vysoký důchod. Do výsledné částky totiž vstupuje také počet získaných let důchodového pojištění, další období kariéry, redukční hranice používané při výpočtu penze a další okolnosti.
Pravidlo tak nelze chápat jako jednoduché rozdělení budoucích důchodů napůl. Jde o úpravu části údajů, ze kterých se jednotlivé důchody následně počítají. U páru s velmi rozdílnými celoživotními příjmy ale může být výsledný rozdíl mezi penzemi menší, než kdyby každý vycházel pouze ze svých vlastních příjmů.
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Vybrat si pouze několik výhodných let nepůjde
Důležitá je podmínka týkající se období, které se bude sdílet. Manželé si nebudou moci jednoduše vybrat například pět let, kdy byly jejich příjmy nejrozdílnější, a ostatní období ponechat beze změny.
Sdílení se týká celých kalendářních roků v době trvání manželství. Začít může kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém bylo manželství uzavřeno. Naopak posledním možným obdobím je zpravidla rok předcházející roku, ve kterém je jednomu z manželů jako prvnímu přiznán starobní důchod.
To může být důležité například pro páry, které do penze neodcházejí současně. Jestliže jeden z manželů získá starobní důchod dříve a druhý bude ještě několik let pracovat, další roky už se do společného sdílení přidávat nebudou.
Zákonná pravidla zároveň počítají se sdílením pouze v letech, ve kterých oba manželé získali příslušný vyměřovací základ. Celý mechanismus je proto podstatně přesnější než jednoduché porovnání dvou výplat uvedených na pracovní smlouvě.
Nic se nestane automaticky
Kdo očekává, že stát začne od roku 2027 penze manželů automaticky přepočítávat podle společných příjmů, ten by byl zklamaný. Sdílení je dobrovolné a bez aktivního kroku samotných manželů se neuplatní.
Manželé musí učinit společné prohlášení o sdílení vyměřovacích základů. K tomu bude sloužit předepsaný tiskopis a součástí postupu mají být také úředně ověřené podpisy. Prohlášení je potřeba učinit ještě za trvání manželství a nejpozději v den, kdy první z dvojice podává žádost o přiznání starobního důchodu.
Právě tento okamžik může být pro některé páry zásadní. Pokud mají do penze několik let, není nutné rozhodovat okamžitě. Před podáním žádosti prvního z manželů už ale bude dobré mít jasno, zda chtějí společné sdílení využít.
Zároveň nejde o rozhodnutí, které by bylo možné kdykoliv jednoduše zpětně vrátit. Pravidla umožňují sdílení za stanovených podmínek zrušit do budoucna, nikoliv ale dodatečně přepsat již uplynulé období jen proto, že se později ukáže jiná varianta jako zajímavější. Proto bude u párů s výrazně rozdílnými příjmy dávat smysl věnovat rozhodnutí dostatečnou pozornost.
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Největší význam může mít pravidlo u dlouhých manželství
Novinka může být zajímavá především pro dvojice, u nichž se rozdíly v příjmech táhly desítky let. Typickým příkladem může být domácnost, kde jeden z manželů dlouhodobě pracoval v dobře placené profesi, zatímco druhý pobíral výrazně nižší mzdu nebo přizpůsoboval zaměstnání péči o rodinu.
Neznamená to ovšem, že by sdílení bylo automaticky nejlepší volbou pro každý pár s rozdílnými platy. Český důchodový systém používá při výpočtu penze redukční hranice, takže růst příjmů se do výsledné penze nepromítá korunu za korunu. Dva lidé se stejným průměrným příjmem navíc stále nemusí mít stejný důchod, pokud mají rozdílnou dobu pojištění nebo jiné odlišnosti ve své pracovní historii.
Od roku 2027 navíc začne současně fungovat i nový způsob ocenění některých dob péče, například péče o dítě do tří let. U nově přiznávaných důchodů se tak může najednou potkat několik změn důchodového systému. U lidí, kteří část života strávili péčí o rodinu, proto nebude rozumné hodnotit pouze jednu změnu izolovaně.
Pro budoucí důchodce je nejdůležitější ještě jedna věc. Sdílený vyměřovací základ se vztahuje na starobní důchody přiznávané od roku 2027. Nejde tedy o plošný přepočet penzí lidí, kteří už několik let důchod pobírají. Naopak manželé, kteří mají odchod do penze teprve před sebou, by o této možnosti měli vědět ještě předtím, než první z nich žádost o důchod skutečně podá.
Nové pravidlo tak může změnit dlouho zažitou představu, že rozdílné příjmy manželů se po celý život automaticky promítnou i do stejně výrazného rozdílu jejich penzí. Od roku 2027 dostanou některé páry možnost část tohoto rozdílu upravit. Zda se jim takový krok skutečně vyplatí, ale bude záležet na jejich konkrétní pracovní historii a příjmech.
cssz.gov.cz, mpsv.gov.cz, e-sbirka.gov.cz