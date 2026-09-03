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Manželé celý život vydělávali rozdílně a do důchodu půjdou od roku 2027. Nové pravidlo jim může přilepšit

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Jeden z manželů měl po většinu života výrazně vyšší příjem, zatímco druhý vydělával méně nebo část kariéry upozadil kvůli rodině. Od roku 2027 budou moci některé páry tento rozdíl při výpočtu starobního důchodu částečně vyrovnat. Automatické to ale nebude.
Manželé celý život vydělávali rozdílně a do důchodu půjdou od roku 2027. Nové pravidlo může rozdíl mezi jejich penzemi změnit.

Manželé celý život vydělávali rozdílně a do důchodu půjdou od roku 2027. Nové pravidlo může rozdíl mezi jejich penzemi změnit.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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