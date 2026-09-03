Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open

Na první pohled je nejzajímavější dominantní skóre. Pro hráčku, která chce v New Yorku vydržet dalších deset dnů, ale může být stejně důležitá skutečnost, že druhé grandslamové kolo absolvovala bez dlouhého fyzického boje.
Zápasy, které nemusíte odpracovat ve třech setech, se totiž mohou vrátit v nohách o několik kol později.
První brejk nic nezměnil. Muchová okamžitě převzala kontrolu
Boulterová využila pomalejšího vstupu české hráčky a hned na začátku ji brejkla. Muchová ale odpověděla okamžitě a od té chvíle se poměr sil výrazně změnil.
Britka začala vyrábět chyby, zatímco Muchová získávala stále větší kontrolu nad výměnami. V prvním setu Boulterová nasbírala patnáct nevynucených chyb a česká hráčka nemusela zápas neustále rozhodovat mimořádnými vítěznými údery. Stačilo být přesná, měnit rytmus a nedávat soupeřce jednoduchou cestu zpátky.
Právě to je na podobném výsledku důležité. Muchová nemusela hodinu hrát tenis na absolutním limitu vlastních možností. Dokázala využít slabšího dne soupeřky a nedovolila, aby se zápas zbytečně prodloužil. Na Grand Slamu je to dovednost sama o sobě.
Přesun pod střechu zvládla bez komplikací
Utkání bylo kvůli dešti přesunuto na Louis Armstrong Stadium pod zataženou střechu. Změna podmínek může hráčku rozhodit, protože jinak letí míč, mění se zvuk i pocit z prostoru, Muchová ale po zápase zdůraznila, že se dokázala rychle přizpůsobit. Výsledek tomu odpovídal.
Jakmile srovnala úvodní brejk, nedala Boulterové téměř nic, čeho by se mohla zachytit. Britka po prvním gamu už ani jednou neudržela vlastní servis a zápas postupně přestal připomínat duel, ve kterém by se mohl změnit směr jednou povedenou sérií.
Muchová přitom dobře ví, jak se v New Yorku chodí hluboko do turnaje. Na US Open už byla dvakrát v semifinále a letošní ročník začala navíc vítězstvím v mixu s Jakubem Menšíkem.
Tentokrát tedy nepřijela pouze s teoretickou zkušeností, že zdejší prostředí jejímu tenisu sedí. Už během prvního týdne si z Flushing Meadows odnesla titul.
Hlavní výhodou možná není 6:0, ale těch několik hodin, které nemusela hrát
Grandslam vytváří zvláštní ekonomiku energie. Každá hodina strávená na kurtu něco stojí, i když hráč zápas vyhraje.
Dlouhé třísetové utkání může znamenat větší zátěž pro nohy, horší regeneraci a méně kvalitní trénink následující den. Pokud se podobných zápasů nahromadí několik, rozdíl se často projeví až ve druhém týdnu proti soupeřce, která na kurtu strávila o čtyři nebo pět hodin méně. Právě proto jsou hladká první kola pro kandidáty na závěrečné fáze turnaje tak cenná.
Muchová neovlivní los ani délku budoucích zápasů. Může ale udělat přesně to, co předvedla proti Boulterové: když soupeřka nabídne možnost skončit rychle, zápas skutečně rychle ukončit. Bez zbytečného třetího setu, bez dramatického tiebreaku a bez dalších kilometrů v nohách.
Skóre samozřejmě není důkazem, že další kola budou podobná
Bylo by snadné z výsledku 6:1, 6:0 vyrobit velké prohlášení o životní formě. Samotný průběh k tomu ale nedává dost důvodů. Boulterová měla velmi slabý den a množství jejích chyb Muchové výrazně pomohlo. Pro českou hráčku je ale pozitivní právě to, že situaci využila.
Na Grand Slamu nemusí budoucí vítězka sedmkrát odehrát nejlepší zápas kariéry. Musí sedmkrát najít způsob, jak postoupit. Někdy to znamená čtyři hodiny bojovat s vlastní hrou, jindy poznat během prvního setu, že soupeřka nabízí rychlou cestu do dalšího kola, a nenechat ji uniknout.
Muchová dostala ve druhém kole tu druhou možnost. Za necelou hodinu měla hotovo. A jestli se v New Yorku znovu dostane do druhého týdne, může být právě takový den jedním z těch, za které bude její tělo později docela vděčné.
DALŠÍ NOVINKY Z TENISU
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Ruthless Muchova routs Boulter to reach US Open third round [1], US Open – Katie Boulter vs. Karolina Muchova at the 2026 US Open [2].