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Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open

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První game zápasu Karolíny Muchové proti Katie Boulterové vůbec nenaznačoval, jak jednostranné druhé kolo US Open nakonec bude. Češka ztratila vlastní servis a britská soupeřka získala okamžitou výhodu. Potom už ale Boulterová nedokázala udržet ani jeden vlastní servisní game a Muchová vyhrála 6:1, 6:0. Celé utkání trvalo méně než hodinu.
Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open

Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open

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