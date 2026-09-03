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Černý psík se topil v řece, zachránil ho pozorný kolemjdoucí

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Černý kříženec se topil v řece a sám by se zřejmě do bezpečí nedostal. Naštěstí si ho všiml kolemjdoucí, který psa po záchraně předal Městské policii Strakonice. Víte, co dělat, když najdete zatoulaného psa, a co může pomoci, aby se vrátil ke svému majiteli?
Černý psík se topil v řece, zachránil ho pozorný kolemjdoucí

Černý psík se topil v řece, zachránil ho pozorný kolemjdoucí

Zdroj: Městská policie Strakonice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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