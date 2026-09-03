Rýčem kopnul do otcova hrobu a ozval se dutý zvuk. To, co pak přijelo na hřbitov, rodinu dorazilo

Úmrtí blízkého je samo o sobě velmi traumatizujícím zážitkem. To, co si ale musela vytrpět jedna rodina po pohřbu otce, je téměř neuvěřitelné. Namísto klidného truchlení je čekal šok. Když několik dní
po posledním rozloučení navštívili hřbitov, aby místo posledního odpočinku upravili, nemohli uvěřit vlastním očím. Už na první pohled totiž bylo zřejmé, že s hrobem není něco v pořádku. To, co následovalo, se vymyká lidskému chápání. Rakev byla pohřbena mělce
Vše začalo, když se syn zesnulého pár dní po pohřbu rozhodl, že se o hrob postará. Šel tedy na hřbitov v Tymové v polském Dolnoslezském vojvodství, aby rýčem
odhrnul trochu hlíny a dal tam kamenný náhrobek. Rychle se ukázalo, že to ale nebude možné. Jakmile totiž nářadí použil, hned se ozval dutý zvuk. Bylo jasné, že hrob je příliš mělký a rýč narazil na rakev, píše server Lelum.
Rozčílený muž okamžitě zavolal pohřební ústav, aby špatně odvedenou práci napravil. Firma uznala, že její zaměstnanci udělali chybu. Namísto toho, aby na hřbitov vyslala
dělníky, kteří by hrob prohloubili, přijel bagr. Když se dal do práce, truchlící rodina se nestačila divit. Stroj zaryl lopatu do země tak neodborně, že poškodil rakev, v níž zesnulý ležel. Sestra omdlela, když to viděla
Míra poškození byla tak velká, že se vyděšené rodině naskytl pohled na tělo zemřelého otce.
„Poškodili rakev tak, že otcovo tělo trčelo ven. Moje sestra okamžitě omdlela, když viděla, co s otcovým tělem provedli. cituje syna zesnulého muže polský web Byla to pro nás obrovsky traumatizující situace,“ Wiadomosci. Tím ale incident neskončil. Rodina požadovala, aby firma poskytla otci novou rakev a očistila jeho tělo od bláta. Pohřební ústav se však k řešení nenadálé situace moc neměl. Zdroj fotografie: Depositphotos
Chtěl převézt tělo zemřelého mikrobusem do ústavu a následně ho znovu pohřbít. To byla poslední kapka, kdy míra trpělivosti rodiny přetekla. Rozčíleně přivolala policii, která však na místě nemohla udělat nic jiného než
tělo doprovodit do pitevny a vyrozumět příslušné úřady. „Případ byl postoupen hygienicko-epidemiologické stanici v Lubinu pro porušení zákona o hřbitovech a pohřebnictví,“ uvedla mluvčí lubinské policie Sylwia Serafinová. Na druhé pohřbení otce už syn najal jinou firmu.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Martina Ševčíková