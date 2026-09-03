Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Rýčem kopnul do otcova hrobu a ozval se dutý zvuk. To, co pak přijelo na hřbitov, rodinu dorazilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pohřební ústav, který měl na starost poslední rozloučení a uložení zesnulého otce do hrobu, pozůstalou rodinu pořádně šokoval. Práce, kterou odvedl, byla fušeřina.
Hrobník vykopává hrob na hřbitově

Hrobník vykopává hrob na hřbitově

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Po jednom proplachu jí lékařka vrátila sluch. Z ucha vypadlo něco, co tam rostlo roky
Po jednom proplachu jí lékařka vrátila sluch. Z ucha vypadlo něco, co tam rostlo roky
Dvojčata chtěla v obchodě nejdražší penály. Lenka jim řekla ne. Co následovalo, ji dostalo na dno
Dvojčata chtěla v obchodě nejdražší penály. Lenka jim řekla ne. Co následovalo, ji dostalo na dno

Puberta dokáže obrátit vzhůru nohama život celé rodině. Právě dospívání má za následek změnu v chování dcer...

Kamila nechala rodiče zaplatit svatbu. Na konci dne s nimi přestala mluvit
Kamila nechala rodiče zaplatit svatbu. Na konci dne s nimi přestala mluvit

Svatba je jedinečná událost, které předchází mnoho plánování a radost. Kamila ale na tento den vzpomíná...

Její srdce se zastavilo na 3 minuty. Stačilo jedno odpoledne na sluníčku a jedna cigareta u stolu
Její srdce se zastavilo na 3 minuty. Stačilo jedno odpoledne na sluníčku a jedna cigareta u stolu

Po přežití mrtvice zažívá žena velmi zvláštní situace. Zároveň si uvědomila, co bylo důvodem jejích...

Přátelé ji přemluvili k rozvodu. Dnes chodí na večeře s jejím bývalým a jí se neozvou
Přátelé ji přemluvili k rozvodu. Dnes chodí na večeře s jejím bývalým a jí se neozvou

O manželových milostných pletkách s jinými ženami věděla roky. Tvrdil ale, že miluje jenom ji a snažil se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.