Cyklista v Praze nafackoval řidičovi a rozmlátil mu čelní sklo

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Cyklista v Praze nafackoval řidičovi a rozmlátil mu čelní skloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pražská policie zveřejnila videozáznamy a žádá veřejnost o pomoc při pátrání po cyklistovi, který koncem srpna zaútočil na řidiče osobního auta v centru hlavního…
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Výuku na základní škole v Mělníku překazil lupič
Noční vloupání ochromilo ve středu provoz Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku. Hlavní budova...
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Dálnice D8 byla ve středu krátce před desátou hodinou uzavřena na 17. kilometru ve směru na Ústí nad Labem...
Orlická přehrada je na historickém minimu, pod hladinou se ukrývalo Moravcovo peklo i příběh skautského odbojáře
Letošní sucho zasáhlo Orlickou přehradu způsobem, který nemá v historii jejího provozu obdoby. Hladina vody...
Plzeň otevřela 16 nových nájemních bytů v domech z 19. století, nájemné je poloviční oproti trhu
Dva domy na Kotkově ulici číslo 23 a 25 v Plzni stojí od konce 19. století, jenže poslední léta z nich...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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Výhřevnost palivového dřeva ovlivňuje především způsob jeho uložení. K zachování kvality potřebuje sucho a dostatek vzduchu
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Rollins prozradila detaily svatby s Nedvědem. Držitel Zlatého míče šel po obřadu spát
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Rolins prozradila detaily svatby s Nedvědem. Držitel Zlatého míče šel po obřadu spát
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Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu
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51 966 korun. Průměrná mzda v Česku meziročně stoupla o 6,4 procenta, výrazně si polepšili zaměstnanci bezpečnostních agentur
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Muchová začala ztraceným servisem. O necelou hodinu později už byla ve třetím kole US Open
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Meteorologové mají smutnou zprávu: Nová předpověď odhalila, kdy přijde výrazné ochlazení
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Švédsko se chystá na nejhorší scénář. Nacvičuje pohřby, počítá s obřím počtem mrtvých
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