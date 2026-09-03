Pohroma pro fotbalovou Plzeň. Reprezentanti Vydra a Jemelka skončili na operačním sále

Středa 2. září 2026, dopoledne. Zatímco sportovní úsek FC Viktoria Plzeň finalizuje jména pro List A Evropské ligy, dva z nejzkušenějších hráčů kádru leží na operačním sále. Klub vzápětí potvrdil, že oba čeká několikatýdenní pauza, ne dny, týdny. A právě to mění situaci z nepříjemnosti v krizi. První zápas ligové fáze Evropské ligy proti belgickému Union SG se hraje už 17. září v Plzni.
Dva zákroky, jeden den, nulový prostor pro reakci
Načasování obou operací je pro Plzeň mimořádně kruté. Uzávěrka Listu A pro ligovou fázi Evropské ligy připadla na 2. září 2026 ve 23:59 středoevropského času, tedy na tentýž den, kdy Vydra s Jemelkou leželi v nemocnici. Klub tak musel odesílat soupisku s vědomím, že dva hráči, kteří na ní figurují, budou minimálně do října mimo hru.
Vydra přitom ještě 27. srpna nastoupil v odvetě play-off proti Crveně zvezdě, kde Plzeň vyhrála 5:1 po prodloužení a postoupila do ligové fáze. Odehrál část zápasu, tým vedl jako kapitán. O šest dní později byl na operačním sále. U Jemelky je situace ještě komplikovanější, levonohý stoper se s kolenními problémy potýká dlouhodobě. Už na jaře 2026 kvůli nim přišel o mistrovství světa, kam ho FAČR zařadila do předběžné nominace. Teď přišla další rána.
Šestnácté místo a patnáct dnů do Evropy
Výpadek dvou hotových hráčů by bolavě zasáhl i tým v plné formě. Plzeň ale v plné formě není. Po pěti odehraných kolech Chance Ligy se krčí na 16. místě se šesti body. Ligová fáze Evropské ligy přináší osm zápasů proti soupeřům jako Ferencváros, Union SG nebo další celky z rozlosování, a první z nich přijde za pouhé dva týdny.
Vydra je hráč se 46 starty a 7 góly za český národní tým, v roce 2024 mu Plzeň prodloužila smlouvu do roku 2027. Není to jen útočník, je to lídr kabiny. Jemelka zase představoval jednoho z mála levonohých stoperů v kádru, hráče, kterého klub v lednu 2026 přesvědčil k podpisu nového kontraktu minimálně do roku 2028. Oba navíc s největší pravděpodobností přijdou o zářijový reprezentační sraz; Česko hraje 26. září doma proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii v Lize národů.
Plzeň reagovala ještě před zveřejněním operací
Spravedlivé je dodat, že klub nezůstal pasivní. V posledních dnech přestupního okna dorazili tři obránci:
- Adam Gabriel přišel 28. srpna z dánského Midtjyllandu. Podle pravidel UEFA může v ligové fázi nastoupit i hráč, který hrál kvalifikaci či play-off evropských pohárů za jiný klub, takže Gabriel je pro Plzeň evropsky použitelný.
- Denis Vavro, třicetiletý slovenský reprezentant, podepsal 29. srpna. Hotové řešení do středu obrany, okamžitě připravený na ostré zápasy.
- Tobiáš Pališčák, osmnáctiletý talent, příchod potvrzen 1. září. Spíš investice do budoucna než okamžitá náhrada za Jemelku.
V útoku má trenér Kováč k dispozici Prince Adua, který v odvetě s Crvenou zvezdou začínal na hrotu a vstřelil gól, Christopha Kabonga s penaltovým gólem na 4:1 ve stejném zápase, a dále Baboucarr Faala či Mohameda Tourého. Počtem alternativ Plzeň netrpí. Problém je jinde.
Jistoty versus experimenty
Největší riziko pro Plzeň nespočívá v tom, že by neměla dost těl na soupisku. Aktuální kádr čítá devět obránců a šest útočníků, UEFA povoluje až 25 hráčů na Listu A plus neomezený List B pro mladé odchovance. Riziko je kvalitativní. Vavro je v klubu čtyři dny, Gabriel pět, Pališčák dva. Sehrávat novou obranu za pochodu proti belgickému Union SG 17. září a maďarskému Ferencvárosi 15. října, to je přesně ten druh experimentu, který si tým na 16. místě ligové tabulky nemůže dovolit.
Podle českých médií běží domácí přestupní okno až do 8. září, takže čistě ligovou posilu lze ještě přivést. Takový hráč by ale bez včasné registrace na List A nepomohl v Evropské lize. A tam Plzeň potřebuje pomoc nejvíc.
Vydra i Jemelka mají podle klubu šanci vrátit se ještě během podzimu. Kdy přesně, to zatím neví nikdo, ani oni sami. Plzeň mezitím vstoupí do nejtěžší části sezony s kádrem, který je na papíře širší než kdykoliv dřív, ale v praxi teprve hledá, kdo nahradí dvě jistoty, které nahradit nejdou jedním podpisem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl