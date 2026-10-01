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Mrazivé poslední chvíle Karla Gotta: Nemoc ho zlomila, optimismus ale neztratil

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Dennívýzva
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Od smrti Karla Gotta (†80) uplynulo sedm let, jeho hlas i písně však zůstávají v paměti několika generací. Přestože legendární zpěvák v závěru života čelil vážné nemoci a opakovaným návštěvám nemocnice, před veřejností si uchovával optimismus. Poslední chvíle prožil doma, obklopený svými nejbližšími.
Karel Gott

Karel Gott

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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