Mrazivé poslední chvíle Karla Gotta: Nemoc ho zlomila, optimismus ale neztratil

Yvonne Přenosilová a Karel Gott Karel Gott, Jitka Zelenková, Slávek Talián, Felix Slováček při interpretaci písně Maria, Maria v TV show Karel Gott v Lucerně Jitka Zelenková a Karel Gott v Jitčině televizním recitálu Zpívání (1980) Lucie Bílá a Karel Gott vyhráli tradičně zlatého Slavíka! Karel Gott a Ewa Farna na Českém slavíkovi. Ivana Gottová, Helena Vondráčková, Karel Gott! Yvonne Přenosilová a Karel Gott Yvonne Přenosilová a Karel Gott Lucie a Karel Gott. Gott vždy všechny své dcery podporoval. Karel Gott s Lucií a Dominikou. Dominika Gottová, Karel Gott a nevlastní sestra Lucie. Na tomto snímku byli ještě šťastní. Dcery zpěváka Dominika Gottová a Lucie Gottová Karel Gott, Lída Nopová, Alena Přibylová a Jitka Zelenková, na koncertě v pražské sportovní hale (1985) Karel Gott a Jitka Zelenková při interpretaci písně Zloděj dobytka Oslava 40. narozenin Karla Gotta (1979) Karel Gott s milovanou Ivanou.
Od smrti Karla Gotta (†80) uplynulo sedm let, jeho hlas i písně však zůstávají v paměti několika generací. Přestože legendární zpěvák v závěru života čelil vážné nemoci a opakovaným návštěvám nemocnice, před veřejností si uchovával optimismus. Poslední chvíle prožil doma, obklopený svými nejbližšími. Ani po sedmi letech lidé nezapomněli
Karel Gott navždy odešel do hudebního nebe dne 1.10. 2019. Zpěvák byl obrovský bojovník a do poslední chvíle se snažil zůstat optimistický. Na sklonku života pro Gotta a jeho dceru Charlotte složil píseň Srdce nehasnou Richard Krajčo.
V té době už Ivana Gottová a nejbližší věděli, že se milovaný Karel nevyléčí. "
Ivanka i Karel byli docela upřímní a vlastně mi řekli, pokud se to rozhodnu napsat, tak to musím udělat velmi rychle, aby to stihli s Charlottkou nazpívat," řekl Krajčo podle Blesk.cz.
Ani po sedmi letech fanoušci na Karla Gotta nezapomněli. U posledního místa odpočinku mistra na Malvazinkách, se to hemží věnci, svíčkami a vzpomínkovými předměty.
Poslední chvíle Karla Gotta
Během posledního roku svého života pobýval Karel Gott často v nemocnici. Docházel na výměny krve a
stabilizaci organismu. Božský Karel pak už před publikem nikdy nevystoupil i přesto, že si to moc přál. Jeho zdraví mu to nedovolilo.
Stáhl se do ústraní, psal autobiografii a v polovině září 2019 oznámil na své sociální síťi, že trpí leukémií. "
Před 4 lety jsem pro agresivní nádor podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu. Přes několik druhů léčby přešlo bohužel toto onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukemii. Podstupuji ambulantní léčbu a dojíždím do nemocnice na kontroly, v rámci kterých lékaři sledují můj celkový zdravotní stav," byl upřímný ke svým fanouškům. Zemřel v obklopení rodiny
Karel Gott zemřel doma v obklopení své milující rodiny. "
S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny," oznámila Ivana Gottová. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz