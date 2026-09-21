Motor zvládl další duel a bere první domácí výhru

Banes Motor České Budějovice - HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Banes Motor České Budějovice: Klouček (Strmeň) – Vála, Nordsäter, Štencel (A), Vráblík, Pýcha, Engeland Andersen, Kachyňa – M. Beránek, Ordoš, Bulíř (C) – Lantoši (A), Olesen, Bell – Krastenbergs, Ahl, Hoch – Pour, Zachar, Hejduk – Toman.
HC Olomouc: Machovský (Cichoň) – Freibergs, Stella, Gewiese, T. Černý (A), Ondrušek (C), Rutar, Cosgrove – Plášek, Berglund, Navrátil – Herčík, D. Vitouch, Orsava (A) – Spodniak, Macuh, Matýs – Kos, Štohanzl, M. Vitouch – Anděl.
Branky a nahrávky: 38. Bell (Štencel, Lantoši), 47. Štencel (Krastenbergs, Bulíř), 55. Pour (Hoch, Štencel) – 37. Plášek (Freibergs), 39. Navrátil (Plášek) Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Frodl, Hnát. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0 V oslabení: 0:0. Diváci: 5640. Střely na branku: 33:28. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2.
První střelu duelu obstaral hostující Kos, nicméně nastřelil pouze přesouvajícího se Kloučka. Výbornou práci předvedl Krastenbergs, který přebruslil hostujícího obránce, dostal se do samostatného úniku, pozici pro zakončení měl již těžší, a tak musel zakončit blafákem mezi nohama, ale Machovský si kotouč pohlídal. Budějovice první oslabení zvládli i přes občasný větší tlak hostů. Na druhé straně pálil v početní převaze Bell, jeho rána švihem skončila na levé tyči, tady scházely opravdu milimetry. Ve 14. minutě na sebe vzal další akci Martin Beránek, jeho prudká střela byla vyražena. V první třetině diváci gól neviděli.
V úvodu druhé třetiny do dobré šance vyslal Olesen Ordoše, který byl na poslední chvíli v předbrankovém prostoru faulován. Hosté se záhy dostali do vedení, když se v prostoru před bránou nejlépe zorientoval Plášek, který doklepl puk za Kloučkova záda – 0:1. Jihočeši po osmnácti vteřinách srovnali skóre v přesilové hře! Parker Bell skvěle tečoval střelu Štencela do šibenice – 1:1. Hanáci se znovu dostali do vedení, Navrátil potrestal chybu v domácí rozehrávce a jeho střela na zadní tyč byla úspěšná – 1:2. Po divoké druhé části měli hosté náskok jedné branky.
Hokejisté Motoru srovnali ve 47. minutě! Jan Štencel převzal puk za modrou čarou, provedl stahovačku do pravé strany a střelu umístil nechytatelně do pravé šibenice – 2:2. Budějovičtí zvládli další oslabení díky několika povedeným výhozům. Domácí se dostali do vedení v 54. minutě! Štěpán Hoch našel krásnou přihrávkou přeš šířku kluziště Jakuba Poura, který se střelou z první na bližší tyč nemýlil – 3:2 pro Motor. Další skvělá kombinace domácího týmu skončila u Bella, který orazítkoval tyč. Hosté ještě zkoušeli hru bez brankáře, ani to jim však nestačilo. Motor si připisuje první tři body na domácím ledě.
Ohlasy po zápasu
David Vrbata (Motor): Souhlasím si tím, co řekl trenér hostů. Pro nás, po dobrém zápase v Hradci, kde jsme urvali tři body, tak ten začátek utkání nebyl úplně ideální. Neměli jsme dobrý pohyb. V průběhu zápasu jsme prohrávali, do třetí třetiny jsme trochu zamíchali s formacemi, což se nám povedlo, vrátili jsme se do zápasu. Nově poskládaná formace, což byl Štěpán Hoch, Jakub Pour, tak zápas rozhodla. Musím říci, že výborně zachytal Milan Klouček, který nás tam podržel v těch situacích. Pro nás určitě těžké utkání, ale jsme rádi za tři body.
Petr Fiala (Olomouc): Začali jsme vcelku solidně. Na domácích vypadalo, že jsou nervózní, když uhráli dobrý výsledek venku. Dvě vyloučení je vrátili do hry. Měli tam tlak, i střely, hra se vyrovnala. Průběh zápasu víceméně vyrovnaný, šance na obou stranách. Měli jsme zbytečně moc vyloučených hráčů. Osm vyloučených, jedno bylo vzájemné. Jinak jsme, na můj vkus, určitě faulovali zbytečně. Musíme mít hokejku a emoce pod kontrolou. Přesilovky, tam jsme zatím ještě nedali gól a tu poslední jsme vyloženě zkazili. Mužstvo je mladé, musí se z toho dostat, za týden s Kometou musíme podat kvalitnější výkon.