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Motor zvládl další duel a bere první domácí výhru

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Jihočechy čekalo další domácí klání, tentokrát s Olomoucí. Ač měli hosté po dvou třetinách jednogólový náskok, domácím se ve třetí části podařilo vývoj utkání otočit a již žádnou další branku neinkasovat. Hrdinou duelu se stal obránce Jan Štencel , který si kromě gólu připsal také dvě asistence.
Motor zvládl další duel a bere první domácí výhru

Motor zvládl další duel a bere první domácí výhru

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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