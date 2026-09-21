Hamilton přiznal bezradnost nad strategií Ferrari. Fanoušky odkázal na modlení

- Lewis Hamilton po prvních pokusech v Q3 vedl kvalifikaci na Velkou cenu Španělska, nakonec startoval čtvrtý
- Stříbrné šípy podle něj mají v rozhodující chvíli vždy něco navíc, zatímco Ferrari je už na maximu
- Na otázku, co dělat se strategickými chybami týmu, odpověděl: prostě hodně modlení
- Po odstoupení kvůli selhání brzd ztrácí na lídra šampionátu Kimiho Antonelliho 101 bodů
- Rozhodnutí stáje letos veřejně zpochybnil nejméně v pěti závodech
Čekání, až všichni zůstanou v boxech
Na novém madridském Madringu měl Hamilton po prvních pokusech v Q3 na dosah první pole position v barvách Ferrari. Stačilo, aby se nic nezměnilo. Změnilo se ale všechno a Brit nakonec startoval ze čtvrté pozice.
„V tu chvíli jsem doufal, že se všechno prostě zastaví. Nepouštějte už nikoho ven! Viděl jsem vyjíždět Stříbrné šípy a prostě jsem to věděl. Věděl jsem, že budou rychlejší,“ popsal Hamilton v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live. „Jako by se pokaždé něco stalo a oni měli vždycky víc, zatímco my ne. My už jsme na maximu,“ dodal.
Moderátorka Jennie Gow se ho zeptala, jestli ho o to víc frustruje, když se nedostane na pole position a v závodě pak nevyjdou strategická rozhodnutí. Připomněla, že s Ferrari to tak někdy chodí. „Jo, prostě hodně modlení!“ odvětil Hamilton.
Neděle mu chuť nespravila. Po selhání brzd odstoupil hned v úvodních kolech a po Madridu sám přiznal, že Antonelliho už nedožene.
Katalog omylů
Hamiltonova slova navazují na sezonu plnou výhrad k rozhodnutím z boxů. Server f1oversteer.com sepsal, kde všude britský jezdec rozhodnutí stáje zpochybnil:
- Austrálie: ptal se, proč ani jeden vůz nezajel do boxů při virtuálním safety caru v souboji se Stříbrnými šípy.
- Silverstone: zastávku při safety caru, po které přišel o druhé místo na úkor George Russella, považoval za chybu.
- Maďarsko: zajel do boxů při virtuálním safety caru, podle něj zbytečně, a navíc dostal trest za rychlost v boxové uličce.
- Zandvoort: sarkasticky kritizoval, že tým nevyměnil pořadí, když na čerstvějších pneumatikách dojel Charlese Leclerca. Spor, za který se později veřejně omluvil, byl největší v sezoně.
- Monza: zpochybnil volbu pneumatik během přerušení červenou vlajkou.
Víra, která vyprchává
Před Velkou cenou Itálie ještě Ferrari označil za nejlepší tým světa. V první zatáčce ho ale týmový kolega Leclerc vytlačil mimo trať, tedy přesně podle scénáře, kterého se bez jasných pravidel souboje obával. Hamilton byl přesvědčený, že ho tým měl v honbě za Antonellim upřednostnit už dávno. Šéf stáje Fred Vasseur ale dál dává oběma jezdcům stejné šance.
Ani jeden jezdec Ferrari nestál na stupních vítězů v posledních čtyřech Velkých cenách. Pro rok 2027 by Hamilton podle neoficiálních zpráv rád viděl výměnu klíčových lidí u trati. Tlak na vedení mezitím sílí a Ferrari prý zvažuje i radikální řešení.
Do Maranella už přišli jako mistři světa Fernando Alonso i Sebastian Vettel. Oba odešli bez titulu.