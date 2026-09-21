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Kordula Stropnická slaví 21: S otcem už čtyři roky nepromluvila!

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Nejmladší dcera Veroniky Žilkové (64) už dávno není malou obrýlenou holčičkou, kterou si diváci pamatují z filmového plátna. Kordula Stropnická slaví jednadvacáté narozeniny a vyrostla v sebevědomou mladou ženu. Radostné období však kalí rodinná bolest, která se táhne už několik let.
Kordula Stropnická by mohla být z fleku modelka, ona se chce ale vydat jiným směrem.

Kordula Stropnická by mohla být z fleku modelka, ona se chce ale vydat jiným směrem.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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